La meravigliosa spiaggia italiana con ciottoli bianchi e mare cristallino, la meta amata da Matt Damon e Bebe Vio

Voglia di vacanze al mare in qualche straordinaria località italiana? Ecco l’incantevole spiaggia dell’arcipelago toscano con un paesaggio da capogiro e acque limpide dove rilassarsi al sole.

“Senza pensieri, il treno corre e va, lasciando alle mie spalle la città, sapore di mare nell’aria sento già”, cominciava così una famosa canzone. Erano gli anni ‘70 e il brano “Voglia di mare” dei Romans preannunciava quell’irrefrenabile desiderio di godersi l’estate e le vacanze con spensieratezza. Passano gli anni ma quella voglia di stare al sole e lasciarsi alle spalle la routine cittadina è sempre la stessa. È tempo di organizzarsi e prenotare una meritata vacanza, facendo sempre i conti con il proprio portafoglio. Gli aumenti in ambito turistico, certo, non aiutano a farci risparmiare, ma con qualche piccola accortezza potremo spendere di meno. Scordiamoci Caraibi, Maldive e Polinesia se il nostro budget è ridotto e puntiamo invece alle acque limpide dell’Italia, magari tra le varie isole dello Stivale.

È nell’arcipelago toscano la meravigliosa spiaggia italiana con ciottoli bianchi e mare cristallino

Potremmo scegliere una delle fantastiche isole dell’arcipelago toscano per una vacanza estiva. La maggiore è l’Elba, famosa anche perché fu il luogo dove trascorse il suo esilio Napoleone Bonaparte. Ma L’Elba è conosciuta per le sue incantevoli spiagge ed acque limpide e, inoltre, è facilmente raggiungibile da Piombino. Infatti, ci vuole circa un’ora di traghetto per approdare a Portoferraio, meta turistica e attrezzata per garantire soggiorni da favola. Per risparmiare sull’acquisto del biglietto, la prima cosa da fare è una ricerca per confrontare i prezzi delle varie compagnie. Sicuramente se lo prenoteremo in largo anticipo avremo più possibilità di spendere meno, scegliendo il passaggio ponte. Potremo, quindi trovare biglietti molto convenienti anche a circa 17 euro a tratta. Una volta approdati a Portoferraio non resterà che noleggiare uno scooter, per vivere al meglio questa isola magica. Sono tantissimi i Vip che si sono accorti di questi bellissimi scorci, come l’affascinante Matt Damon e Bebe Vio. Entrambi hanno visitato l’Elba e le spiagge di Portoferraio, rimanendo incantati dai paesaggi e dal mare.

Lo straordinario scenario di Capo Bianco

Sono diversi i luoghi dove potersi rilassare al sole, ma la meravigliosa spiaggia italiana con ciottoli bianchi e mare cristallino è Capo Bianco. Si trova sul versante nord questo luogo imparagonabile, dove troveremo poche centinaia di metri di sabbia e ghiaia e acque turchesi. Uno scenario da capogiro con fondali chiarissimi e falesie alte e ripide, che proteggono Capo Bianco quando c’è vento di scirocco. Per tuffarsi in queste acque basterà prendere l’autobus urbano totalmente gratuito e percorrere poi pochi gradini.