Con un rialzo di oltre l’1,5%, in attesa della semestrale Telecom Italia ottiene la migliore performance del Ftse Mib. Alla base di questa performance ci sono le buone notizie in arrivo dal Brasile con Tim Brasil che ha fatto meglio delle attese. Inoltre, c’è sempre la questione della rete in ballo. Secondo gli esperti il fondo Kkr si prepara ad accelerare per la presentazione di un’offerta vincolante entro fine agosto.

I punti di forza e di debolezza

Le azioni Telecom Italia non presentano particolari punti di forza se non che al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Per il resto la situazione non è molto rosea. Secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita sul fatturato dell’azienda nei prossimi anni sono molto basse. La redditività dell’attività, poi, è un punto debole significativo per la società.

Uno dei principali punti deboli del gruppo è la sua situazione finanziaria con un debito molto elevato.

Secondo gli analisti, la raccomandazione media è comprare. Ci sono, invece, grosse differenze sul prezzo obiettivo a un anno. Si passa, infatti, da una sopravvalutazione di oltre il 40% a una sottovalutazione di oltre il 50%. In media, la valutazione esprime una sottovalutazione di oltre il 15%.

In attesa della semestrale Telecom Italia ottiene la migliore performance del Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 1 agosto a quota 0,2663 €, in rialzo dell’1,52% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul titolo è rialzista, ma a distanza di poco più di un mese le quotazioni si trovano ad affrontare lo stesso ostacolo che in passato ne ha frenato l’ascesa. Parliamo della resistenza in area 0,2710 €. Il superamento di questo ostacolo potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

Il mancato superamento, invece, potrebbe favorire un nuovo ritracciamento del titolo con forte supporto in area 0,24 €.

Articoli che potrebbero interessarti

Ritardo nel pagamento della rata del mutuo: ecco i 3 rischi che corri davvero

Azioni sopravvalutate che continuano inesorabilmente a salire