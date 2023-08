Si può comprare casa con 50.000 euro in questa splendida città, abitarla e ricavarne un reddito?

Comprare casa a Bologna potrebbe essere una scelta vantaggiosa per le famiglie che cercano tranquillità e qualità della vita. Anche per gli studenti potrebbe essere vantaggioso acquistare un appartamento invece che affittarlo.

Bologna è una città ricca di storia, cultura e tradizioni, con un patrimonio artistico e architettonico di grande valore. Inoltre, è una città vivace e dinamica, sede di importanti istituzioni universitarie, culturali ed economiche. Insomma, ha tutti i vantaggi della grande metropoli ma anche della tranquilla città di provincia. Infatti è una città a misura d’uomo, con un’ottima qualità della vita, grazie ai servizi efficienti, alla mobilità sostenibile, alla sicurezza.

I vantaggi per una famiglia di andare a vivere a Bologna

Comprare casa a Bologna significa scegliere di vivere in una città di provincia, che offre diversi vantaggi rispetto alle grandi metropoli. Primo tra tutti il costo della vita, che è inferiore rispetto a città come Milano o Roma. Anche gli appartamenti qui costano decisamente meno rispetto a Milano o Roma.

In secondo luogo, la possibilità di godere di uno stile di vita più rilassato e meno stressante, grazie al ritmo più lento, al contatto con la natura e alla maggiore coesione sociale. E comunque, come per una grande metropoli, anche qui non mancano le opportunità lavorative e formative di qualità.

Per uno studente universitario affittare casa o comprarla?

Bologna è anche una delle città universitarie più antiche e prestigiose d’Europa, con oltre 80.000 studenti iscritti ogni anno. Per molti di loro, trovare un alloggio adeguato è una sfida non da poco, vista la scarsa offerta e i prezzi elevati degli affitti. Per questo motivo, comprare casa a Bologna potrebbe essere una soluzione più conveniente e vantaggiosa nel lungo periodo.

Innanzitutto, si tratta di un investimento che può essere redditizio, visto che il mercato immobiliare bolognese è stabile e in crescita. Infine, si ha la possibilità di mettere a reddito l’appartamento quando non si usa, in particolare d’estate, quando l’università è chiusa. Invece di pagare l’affitto si potrebbe dedicare quell’importo alla rata del mutuo.

Si può comprare casa a Bologna anche con meno di 50.000 euro

Ma quanto costano le case a Bologna? Secondo gli ultimi dati del primo semestre del 2023, il prezzo medio al metro quadro è di 3.300 euro. Abbiamo fatto una ricerca su Immobiliare.it* e abbiamo trovato offerte di appartamenti anche sotto i 50.000 euro, sul territorio del Comune.

Per esempio, in zona Santa Viola è in offerta un monolocale di 22 metri quadri a 40.000 euro. A San Mamolo si trova in offerta un monolocale di 21 metri quadri a 41.000 euro. Ovviamente salendo di prezzo si può comprare casa di dimensioni maggiori. In zona Saffi un bilocale di 40 metri quadri viene venduto a 65.000 euro. Nel centro storico, zona San Vitale, un monolocale di 42 metri quadri viene venduto a 52.000 euro.

(n.d.r. *Proiezionidiborsa.it riprende annunci della zona presenti sui siti immobiliari indicati. Non conosce né i dettagli né la veridicità dell’informazione, pertanto rimanda agli stessi e non se ne assume alcuna responsabilità.)

Lettura consigliata

Il 3,5% di rendimento con Poste: ecco l’ultima offerta che fa gola a moltissimi