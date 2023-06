È vicino Lucca questa laguna blu da sogno con acque azzurre cielo e una spiaggetta di sassi candidi

Altro che Fiji e mare caraibico, per vivere un’esperienza indimenticabile immersi nella natura, ecco la favolosa laguna blu a pochi passi dall’Abetone, dove tuffarci in acque meravigliose.

Negli anni’80, nelle sale cinematografiche, uscì il film “Laguna blu”, una pellicola ispirata ad un romanzo dei primi del ‘900. Ebbe un certo successo e fu candidato ai Golden Globe per il protagonista maschile e all’Oscar come migliore fotografia. Effettivamente le immagini e le riprese furono davvero straordinarie, grazie anche alle incredibili location. Alcune scene furono girate in Giamaica, altre nelle Isole Yasawa, nell’arcipelago delle Fiji, dei luoghi da favola con mare cristallino, lontani dal territorio italiano. Proprio in quest’ultimo luogo ci sarebbe la famosa e incantevole laguna della pellicola, dove mille volte abbiamo sognato di immergerci. Organizzare una vacanza in queste isole è abbastanza impegnativo, dal punto di vita economico, solo il volo di a/r può costarci 2 mila euro. A questa cifra bisogna aggiungere il pernottamento, gli spostamenti e i pasti giornalieri, ma potremmo risparmiare con eventuali offerte e pacchetti all inclusive.

È vicino Lucca questa laguna blu da sogno circondato da un paesaggio incontaminato

Se non vogliamo spendere cifre importanti, e rimanere in Italia, potremmo rimanere sorpresi dalla bellezza di alcuni fiumi e torrenti. Non tutti sanno, ad esempio, che è in Italia uno tra i fiumi più puliti d’Europa, il Tirino. Nasce in una sorgente in provincia dell’Aquila e prosegue verso Pescara, incredibilmente questo fiume ha dei colori che variano dal verde smeraldo al celeste. Inoltre, nella valle circostante è possibile svolgere tante attività a contatto con la natura, per poi fare un tuffo rinfrescante. Ma questo non è l’unico luogo italiano che vale la pena visitare, esiste un torrente favoloso, che sembra un angolo di paradiso.

È vicino Lucca questa laguna blu da sogno, sul torrente Lima, nei pressi dell’Abetone. La straordinaria particolarità sono proprio le sue acque estremamente nitide e limpide e la spiaggia costellata da sassi bianchi. Il fiume s’infila in una piccola gola, scolpita dall’acqua nel corso degli anni, dando vita alle strette di Cocciglia. È proprio qui che potremo fare un bagno rigenerante nelle acque azzurre e trasparenti, come una vera e propria piscina. Nella Val di Lima si trova il Canyon Park, facile da raggiungere, dove è possibile parcheggiare comodamente e portare tutta la famiglia.

Una giornata all’insegna dell’avventura

All’interno del Parco potremo sbizzarrirci con tantissime attività, indoor e outdoor, e trascorrere così una giornata indimenticabile. Sul torrente potremo fare Sup, una disciplina che sta letteralmente spopolando, rafting, tuffi e l’immancabile percorso avventura, compreso di Zip Line. Con la supervisione di una guida potremo addirittura dormire in tenda coccolati dal rumore della natura, per vivere un’esperienza da favola. Per chi prenota sul sito ufficiale le attività il parcheggio è completamente gratuito, da lì bastano 10 minuti a piedi per raggiungere il Canyon Park. Ricordiamo che tutta la zona è soggetta a vicolo ambientale e quindi non troveremo bar o ristoranti, bensì aree relax con tavoli o prato.