In questo periodo dell’anno, la maggior parte delle persone sta pensando alle ferie. Ci sarà chi addirittura ha già prenotato e chi, invece, è ancora indeciso. Le possibilità di scelta sono pressoché infinite. Ormai, anche all’estero, si può andare quasi dappertutto. Tra l’altro, a solo pochissime ore di volo dall’Italia, ci sono località dove si spende poco e che offrono mare cristallino e paesaggi così belli che mozzano il fiato.

Probabilmente, molte persone, però, anche per quest’anno, preferiranno rimanere in Italia. La situazione epidemiologica non si può ritenere risolta al 100%. Inoltre, a turbare gli animi di molti, c’è anche la criticissima situazione geo-politica. In fatto di vacanze e bei posti da visitare, l’Italia non delude di certo. Da secoli, turisti e viaggiatori, vengono nel Bel Paese da ogni parte del Mondo. Tutti ci invidiano gli inestimabili tesori artistici e, non da ultimo, la buona cucina. Le bellezze italiane sono tante e variegate. La scelta è davvero ampia perché si va dalla montagna al mare.

Per godersi invece un po’ di relax, sono allora perfette le località di lago e i borghi. Di questi ultimi, se ne possono contare centinaia. Si trovano praticamente ovunque, anche nei pressi di note località vacanziere. Tra Liguria e Toscana, ad esempio, ve n’è uno adagiato su un fiume, che è perfetto per godersi un po’ di sano relax. Nelle prossime righe andremo alla scoperta di una deliziosa località del sud.

A pochi chilometri da Bari sorge un delizioso borgo marinaro ricco di storia, con mare turchese e dove si mangia bene

Siamo a Giovinazzo, in Puglia. Si trova a 18 chilometri circa da Bari e, da lì, lo si raggiunge in poco più di 20 minuti. Giovinazzo è un grazioso borgo medievale affacciato sull’azzurro mare Adriatico. Caratteristici sono il porticciolo e il meraviglioso lungomare fortificato. Giovinazzo è una località dalle antiche origini, risale infatti all’Età del Bronzo.

Cosa fare e cosa vedere

Al centro storico si accede attraversando l’elegante quanto imponente Arco di Traiano. Qui, si possono ammirare edifici storici, quali:

il Palazzo del Marchese di Rende, in stile neoclassico e con tipico colonnato dorico;

il Palazzo Saraceno di epoca cinquecentesca, che oggi ospita il Municipio;

la Chiesa di San Domenico, in stile neoclassico;

la Chiesa dello Spirito Santo, chiaramente identificabile per le particolari e caratteristiche cupole “a trullo”;

il Duomo dedicato a Santa Maria Assunta. In stile romanico, all’interno è custodita l’icona bizantina della Madonna di Corsignano, la Santa patrona che viene festeggiata durante tutto il mese di agosto.

Essendo una località di mare, a Giovinazzo non mancano varie spiagge e numerosi ristorantini dove mangiare delizioso pesce fresco.

Dal momento che questo incantevole borgo si trova a pochi chilometri da Bari, è la meta ideale da considerare per una gita in giornata durante le vacanze al mare nella splendida Puglia.

