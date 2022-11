Questi 3 segni sono i più matti dell’oroscopo e non si tratta del Capricorno

Secondo l’oroscopo alcuni tratti del carattere delle persone derivano dal segno zodiacale di appartenenza e dalle congiunzioni planetarie. Non si tratta di una conseguenza necessaria, ma di alcune tendenze generali che tutti potremmo riscontrare nella vita concreta.

Si tratta di qualcosa di innato, un po’ come la predisposizione a un carattere testardo da parte di chi appartiene al segno del Leone. Oppure a quello a essere criptico da parte dello Scorpione.

Poi ci sono anche i periodi fortunati, come il dicembre spaziale che attende alcuni segni, ad esempio.

Tra le varie caratteristiche che più descrive una persona c’è la capacità di pensare fuori dagli schemi. A prendere decisioni apparentemente poco logiche oppure a uscire all’improvviso dai binari dell’ordinario. Nella città umbra di Gubbio addirittura esiste un certificato pensato per attesta chi è una persona matta, nel senso creativo del termine. Si ottiene correndo per tre volte attorno a una fontana del centro storico. Tutti quanti aspirano a questo riconoscimento, dovrebbero andarci. Ma di sicuro la maggior parte di loro appartiene a uno di questi segni. Infatti, proprio questi 3 segni sono i più matti dell’oroscopo e portano sempre creatività irrazionale dove passano.

Il certificato da matto dei Sagittario

Essere matti può essere un fattore importante da considerare anche in amore e nelle relazioni che abbiamo con gli altri. Lo sanno bene i figli del segno del Sagittario, che alle volte prendono delle decisioni che per tutti gli altri sono discutibili. Il bello è che all’apparenza nessuno potrebbe sospettare nulla, fino a che all’improvviso avviene il forte cambiamento, proprio come un vulcano che erutta.

Questo vale tanto all’inizio di un rapporto, quanto alla fine. La ragione è da trovare nella loro indole misteriosa e nella loro capacità di mantenere una sfera d’intimità e personale alla quale nessuno può accedere. E come spesso accade nella vita, questo è tanto un limite quanto un pregio. Il rischio concreto è di vivere alti e bassi continui. Per chi cerca stabilità e razionalità, insomma, potrebbe essere difficile da accettare.

Nella loro originalità, sono coerenti gli appartenenti al segno del Cancro. Hanno costantemente un modo diverso di vedere le cose. C’è chi li biasima per essere dei bastiancontrari. In realtà, sono molto orgogliosi della loro autonomia intellettuale e non credono sia giusto rinunciare a ciò che reputano bello solo perché lo impongono gli altri. Hanno una tendenza a evitare la banalità e si sforzano di aggiungere sempre qualcosa di alternativo rispetto alla massa nei fatti della loro vita.

Questi sono i 3 segni più matti dell’oroscopo che portano sempre creatività irrazionale dove passano

“Bisogna avere il caos dentro di sé per partorire una stella danzante”, diceva Friedrich Nietzsche. Era un modo per dire che dal disordine alle volte possono nascere spettacoli degni di nota. Sembra la parola d’ordine dei figli del segno dei Gemelli. Il loro pianeta di riferimento, non a caso, è la Luna.

I Gemelli hanno un’indole complessa. Sanno essere persone estremamente affettuose, principalmente perché hanno un forte idealismo che li spinge. Per questo motivo, possono affezionarsi a cause perse. Nessuno può dire dove li porterà questa passione ma di certo sono molto orgogliosi della loro unicità.

Alcuni seguono anche la suddivisione fatta dall’oroscopo cinese, utile a scoprire i segni più intelligenti di tutti.