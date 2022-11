Più snelle e attraenti con il colore di tendenza più amato di sempre che rende ogni donna ultra chic

Non sono molte le certezze nel mondo della moda, ma su una cosa non si hanno dubbi, sul fascino indiscusso del nero, da indossare in autunno e in inverno. È un colore che viene riproposto ogni anno con infiniti abbinamenti e per i capi base del guardaroba. Infatti non stanca mai, anzi si guadagna il primo posto nella lista delle cose che non passeranno mai di moda. Ma sta bene a tutte? Con qualche piccolo accorgimento sicuramente sì.

Sembreremo più snelle e attraenti con il nero

Il nero è il colore perfetto per chi vuole ottenere un effetto snellente. Chi desidera sembrare più magra, infatti, sa che dovrebbe prediligere i colori scuri. Definiscono la forma del corpo e creano un effetto ottico che aiuta a nascondere fianchi e pancetta.

Ma a volte possiamo avere l’impressione che ci incupisca. Il nero infatti non dona a tutti gli incarnati, ma possiamo stemperarne l’effetto. Lo smorzeremo con un colore caldo come il beige o il caramello o lo indosseremo lontano dal viso, scegliendolo per una gonna o dei pantaloni. Abbiniamolo con colori chiari e delicati che illuminano l’incarnato e creano con il nero un contrasto molto sofisticato.

Come abbinarlo

Sembreremo sicuramente più snelle e attraenti con un look monocromatico nero. È una scelta decisamente elegante e sexy ma, per evitare che sia cupa, giochiamo con i tessuti e le diverse sfumature di colore. Abbiniamo capi in pelle neri con capi in maglia o in lana dello stesso colore. Il risultato sarà tutt’altro che scontato.

Se invece siamo alla ricerca di accostamenti insoliti, indossiamo il nero con il blu. Sono due colori freddi che creano un insieme molto chic. Su un look nero monocromatico starà benissimo una giacca o un cappotto blu.

Se non vogliamo passare inosservate osiamo con il rosso. È un accostamento classico ma sempre vincente. Basta un solo elemento rosso in un total look nero per dare carattere all’insieme.

Infine optiamo per una scelta classica ma sempre sofisticata, se cerchiamo un’eleganza discreta e senza tempo. Il nero con il bianco è una garanzia e possiamo giocare all’infinito. Total look nero con accessori chiari o con un capospalla candido. Oppure un giusto equilibrio tra bianco e nero.

2 capi irrinunciabili del guardaroba invernale

Un capo basico che non tramonta mai è il maglioncino nero di lana. C’è chi lo preferisce girocollo e chi invece ama il collo alto, ma è sicuramente un cavallo di battaglia dell’inverno che non ci stuferemo mai di indossare. È perfetto sui jeans e sui pantaloni bianchi e smorza l’effetto delle stampe geometriche o animalier.

L’altro cavallo di battaglia dell’inverno è il cappotto lungo nero. La moda propone eleganti modelli in lana dal taglio maschile e sartoriale con chiusura doppiopetto e spalle strutturate. Dei classici da indossare sempre. Non mancano le varianti trapuntate e i morbidi e caldissimi teddy coat. Ma i veri protagonisti della stagione fredda sono i cappotti in pelle morbidi e stilosi per affrontare l’inverno con grinta.