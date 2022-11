A chi sta bene l’elegantissimo taglio di tendenza in autunno che piace tanto alle star over 50

Un taglio effetto botox non è semplicemente un desiderio diffuso, ma qualcosa di realizzabile concretamente. È difficile scegliere il taglio che ci valorizza al massimo, ma quando ci riusciamo ci sentiamo veramente più belle. Un haircut azzeccato può nascondere ad arte piccole imperfezioni e mettere in risalto quanto c’è di più interessante sul nostro viso.

Lo sanno bene le donne dello spettacolo che ricorrono a tagli accurati e studiatissimi per sfoggiare sempre un aspetto impeccabile. Esistono linee e morbidezze strategiche per nascondere rughe e inestetismi dovuti all’età e per ottenere un effetto ringiovanente ben visibile.

La scelta del taglio

Le lunghezze eccessive non valorizzano sicuramente dei capelli fini e sfibrati. Se l’antica regola che consigliava i capelli lunghi solo alle donne giovani ora è decisamente superata, è la struttura del capello a dettare le nostre scelte. Se il capello è sano e corposo possiamo concederci capigliature a tutta lunghezza, ma è preferibile tagliarli se sono sottili e rovinati.

Anche un taglio netto e squadrato non è l’ideale per le over 50 così come le frange pienissime. Sono dettagli che appesantiscono il viso e soprattutto chiudono lo sguardo che invece avrebbe bisogno di aprirsi. Evitiamo anche un taglio piatto e senza volume che non ringiovanisce il viso ma evidenzia i segni dell’età. Scegliamo invece un volume morbido e naturale per incorniciare delicatamente il viso.

Il potere della frangia

Altro dettaglio antiage da non sottovalutare è la frangia, che non deve essere eccessivamente piena ma coprire solo in parte la fronte senza chiudere lo sguardo. Una frangia del genere dà movimento alla pettinatura e copre la zona dove di solito si concentrano le rughe. Rende il viso giovane e fresco e dona un’aria sbarazzina focalizzando l’attenzione sullo sguardo.

Si può scegliere più o meno lunga e più o meno leggera adattandola alla forma del viso e alla struttura del capello. Ma deve mantenere la leggerezza e la versatilità di una frangia naturale. La frangia è perfetta se associata ad un taglio medio, la lunghezza più adatta alle over 50.

A chi sta bene l’elegantissimo taglio amato dalle star?

Il taglio medio con frangia è un hair style versatile che sta bene a tutte le donne ma soprattutto alle over 50. È il taglio scelto da Carla Bruni, l’ex modella che ha superato i 50 anni ma conserva l’aspetto di una ragazzina. La soluzione perfetta per chi ha capelli fini e vuole dare movimento e volume all’acconciatura. È un taglio leggermente scalato sulle punte in modo da alleggerire la pettinatura senza svuotarla, con il dettaglio della frangia che è leggera e un po’ più corta al centro. Una frangia millimetrica e spettinata che si può portare aperta ai lati del viso e che dona una freschezza sbarazzina.

Se ci stiamo chiedendo a chi sta bene l’elegantissimo taglio di Carla Bruni, possiamo tranquillamente rispondere a tutte le donne che amano uno stile libero e naturale. E vogliono essere eternamente chic.