A novembre non solo zucca e cavoli grazie a questa verdura economica che potrebbe aiutare intestino e cuore

Lo sentiamo dire spesso da medici illustri, riviste e programmi di benessere. La verdura è il cibo della salute e dovremmo mangiarne in grandi quantitativi. Questo dovrebbe aiutare il nostro a restare sempre in ottima salute. Ecco che l’autunno accorre in nostro soccorso con una varietà incredibile di ortaggi. Dalla zucca ai cavoli e dalla cicoria al cavolo nero, in questa stagione i mercati sono rigogliosi e colorati.

Del resto capita spesso di portare in tavola un piatto a base di zucca. Per esempio, questa profumatissima zucca grigliata sott’olio, oppure questa croccante versione al forno. Però, gira e rigira ci capita di mangiare sempre le solite 4 verdure. Infatti, ci sono delle varietà che tendiamo a evitare per la loro cattiva fama.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Un esempio lampante è l’ortaggio di cui parleremo oggi. Spesso, si tende a non sceglierlo per il suo gusto amarognolo. Eppure, come scopriremo, è una inestimabile fonte di benefici. Allora, a novembre non solo zucca e cavoli grazie a quest’economica verdura che potrebbe aiutare intestino e cuore.

Rosso o viola, è l’amaro quello che conta

Di ortaggi cari alla nostra salute ce ne sono tanti. Ma alcuni di questi sono poco considerati e si consumano di rado. A essere esclusi dalle tavole sono soprattutto le verdure amare. Il loro gusto non le rende appetibili né facili da preparare. Ma è dietro quel sapore amarognolo che si nascondono i benefici per l’organismo umano.

È il caso della verdura di oggi, cioè il radicchio rosso. Appartiene alla famiglia delle cicorie e la varietà italiana più pregiata è quello trevigiano IGP. Inoltre, si distinguono il radicchio tardivo, il più pregiato, e quello precoce a foglia larga, dal sapore più amaro.

A conferire questo particolare sapore sono delle sostanze speciali dette guaianolidi. Queste posseggono grandi proprietà benefiche. Infatti, per esempio sono capaci di stimolare la digestione e la produzione di succhi gastrici. Inoltre, favoriscono la depurazione dell’organismo tramite l’espulsione di bile e urina.

A novembre non solo zucca e cavoli grazie a quest’economica verdura che potrebbe aiutare intestino e cuore

Insomma, il radicchio nonostante il suo sapore amaro nasconde grandi benefici. Infatti, la scienza ritiene che questa verdura ipocalorica sia perfetta per chi vuole dimagrire. Si ritiene anche che l’apporto di fibre aiuti l’intestino a ripulirsi dalle scorie.

Ancora, il radicchio è un’ottima fonte di sali minerali come potassio, sodio, ferro, magnesio e calcio. Quindi è un alimento perfetto per chi soffre di demineralizzazione. Infine, è ricco di antociani, che aiuterebbero a proteggere il sistema cardiovascolare.

Allora, come fare per gustare questa preziosa verdura senza soffrire l’amaro? Basta incidere il gambo bianco inferiore e ammollarlo in acqua fredda per qualche ora.