La zucca con le sue mutevoli forme e grandezze è la regina dell’inverno. In Italia ne esistono più di 10 varietà autoctone. Tra le più amate per la sua consistenza e il sapore dolce c’è la Mantovana. Simile è la Delica anch’essa appartenente alla stessa famiglia ma più piccola. Davvero con le zucche si ha una scelta molto vasta. Dalla dolce a quella più farinosa, dalla buccia sottile o bitorzoluta. Sono tantissime le ricette dolci e salate cui la zucca si presta perfettamente. Anzi di alcune è l’indiscussa protagonista.

Oggi la nostra Redazione presenta la sua personale ricetta della profumatissima zucca grigliata sott’olio per un contorno saporito e leggero. Pensata per un antipasto colorato e dal sapore deciso, per un contorno sempre pronto e semplicissimo da preparare.

La ricetta

Questa ricetta è in realtà abbastanza tipica della stagione invernale. Può essere preparata in anticipo e poi consumata nei giorni a venire. Ciò grazie alla marinatura in cui si immerge la zucca grigliata che la conserva.

La preparazione più semplice prevede un condimento di aglio, peperoncino e prezzemolo. Olio, sale e aceto costituiscono invece la marinatura, anche se molti omettono l’ceto perché di sapore preminente. Eppure tante possono essere le varianti: basta sperimentare con erbe e spezie che si amano.

Anche la varietà di zucca non è tanto importante. Ciò che fa la differenza è che il suo sapore si sposi con gli altri ingredienti.

Profumatissima zucca grigliata sott’olio per un contorno saporito e leggero

Per la preparazione della zucca grigliata non ci vuole più di mezz’ora. La zucca, per cuocersi bene, deve essere tagliata a listarelle non troppo spesse (qualche millimetro).

La piastra deve essere ben scaldata prima di posizionare le fettine di zucca. Dovrebbero bastare 4/5 minuti per lato. Una volta cotte, le fettine possono essere messe da parte.

Ecco tutti gli ingredienti:

500g di zucca gialla;

150ml di olio di oliva (potrebbe volercene di più);

1 rametto di rosmarino fresco;

1 peperoncino (opzionale);

2 spicchi di aglio;

1 pezzetto di zenzero fresco;

sale q.b.

Una volta cotta la zucca, per la marinatura necessita una ciotola dove si unirà rosmarino, aglio privato dell’anima e tritato, mezzo peperoncino a fettine, l’olio, il sale e dello zenzero fresco grattugiato.

Ora è il momento di mettere la zucca a marinare. In un piatto da portata leggermente fondo mettere due cucchiai di marinatura e adagiare il primo strato di zucca. Aggiungere la marinatura a ogni strato fino a finire gli ingredienti. Lasciare riposare almeno un’ora e la zucca sarà pronta per essere servita.

