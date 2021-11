Con l’autunno arriva il tempo delle zucche. I banchi dei mercati si riempiono di questi ortaggi dalla buccia arancione brillante. Se ne conoscono più di 500 varietà e tutte apportano grandi benefici. Infatti, la zucca è ricchissima di fibre, fondamentali per l’intestino, e vitamine del gruppo A e C. Inoltre, contiene pochissimi grassi e per 100g solo 18 calorie.

Proprio per il suo apporto vitaminico e la presenza di sostanze antiossidanti, la zucca può aiutare a rinforzare il nostro sistema immunitario. Quindi, diventa utile mangiarla proprio nella stagione fredda, dove si verifica un abbassamento delle difese dell’organismo.

Ma le sorprese non finiscono qui. È interessante sapere che la zucca è l’ingrediente principale di tantissimi piatti e ricette salutari. La grande varietà di gusto e consistenza la rende perfetta per preparazioni anche elaborate.

Ma non è il caso della ricetta di oggi. Infatti, ProiezionidiBorsa propone sempre semplicità e grandi risultati. Scopriremo che non abbiamo mai assaggiato una zucca al forno così croccante e impazziremo al primo morso. Vediamo insieme come si prepara.

Ingredienti necessari per 4 persone

500g di zucca;

pane secco grattugiato grossolanamente;

1 spicchio d’aglio;

erbe aromatiche (salvia, erba cipollina, menta, etc);

1 manciata di capperi dissalati;

formaggio stagionato q.b.;

sale, olio e pepe q.b.

Non abbiamo mai assaggiato una zucca al forno così croccante e impazziremo al primo morso

Iniziamo la preparazione della nostra ricetta. Ci prenderà davvero poco tempo e solo 20 minuti di cottura. La prima cosa da fare è tritare il pane secco in modo grossolano. Cerchiamo di non ridurlo in farina perché servirà per la parte croccante.

Fatto questo, ripuliamo la zucca da buccia e semi ma non buttiamoli. Così, potremo dire stop alle patatine e via alle chips vegetali di zucca e batata con questa ricetta facilissima. Ora dobbiamo grattugiare la polpa della zucca. Usiamo la parte della grattugia con i fori larghi.

Il passaggio successivo richiede di riporre la zucca grattugiata in una ciotola e condirla con gli altri ingredienti. Usiamo olio, sale, pepe, capperi, l’aglio tritato e le erbe aromatiche. Adesso possiamo foderare una teglia da forno e versare l’impasto. Aiutiamoci con un cucchiaio di legno o una spatola e livelliamolo. Non resta che completare l’opera mescolando il pangrattato con il formaggio, un pizzico di sale e qualche altra erba aromatica.

Inforniamo il nostro sformato di zucca a 180°C per 20 minuti. Terminiamo con qualche minuto di grill per ottenere la crosticina croccante.