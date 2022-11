Magnifica Verona con i 3 punti più belli da vedere e il piatto tipico da provare assolutamente

L’Italia nasconde tanti tesori nascosti. Città d’arte, località bagnate da un mare meraviglioso, panorami con montagne da togliere il fiato sono solo alcune delle bellezze d’Italia.

Tra i luoghi più belli, una delle prime è proprio Verona. Si tratta di una delle principali città del Veneto, famosa soprattutto per essere legata alla drammatica storia d’amore di Romeo e Giulietta.

In Veneto, infatti, troveremo luoghi di montagna dove passeggiare coi nostri cani, ma anche centri cittadini, come Verona, per l’appunto.

Nell’articolo che segue, infatti, scopriremo i punti più belli di Verona da vedere durante un giro in città, ma non solo.

Andremo a scavare anche nella cultura culinaria di questa città, scoprendo piatti da leccarsi i baffi. Partiamo subito alla scoperta di Verona, la meta ideale di una fuga fuoriporta romantica o con tutta la famiglia al seguito.

Magnifica Verona con i 3 punti strategici più famosi e importanti da raggiungere a piedi in una giornata

Qualsiasi momento dell’anno sarebbe perfetto per una piccola vacanza rilassante. Per questo, in Italia ci sono tantissimi centri termali in cui fare massaggi, riposarsi e ricaricare le batterie.

Anche un bel giro a Verona, però, potrà regalarci una pace interiore davvero unica. Ecco, quindi, alcuni consigli utili per percorrere un itinerario davvero stupendo tra piazze, stradine e una vista di Verona dall’alto davvero spettacolare.

Non solo Romeo e Giulietta

Prima di partire con i punti di Verona più belli da vedere, ci soffermeremo su uno dei piatti tipici più buoni di Verona. Se andremo in gita nella città dell’amore, dovremo assolutamente assaggiare il risotto al tastasal. Si tratta di un piatto famosissimo a Verona e nel Veneto, ed è l’impasto di carne di maiale macinata, salata e condita col pepe nero.

Altrimenti potremo assaggiare anche i bigoli con le sarde, il risotto all’amarone, il lesso e pearà, la pastissada de caval e tanto altro ancora.

Itinerario tra le piazze più belle

Il nostro giro in centro potrà iniziare dalla meravigliosa Piazza Bra, ovvero la più grande e centrale di tutta Verona. È racchiusa tutt’intorno da case colorate e monumenti, come la fantastica e famosissima Arena e il Museo Lapidario Maffeiano.

Piazza Bra, oltre ad essere un punto nevralgico del turismo e della vita cittadina di Verona, è anche il luogo di manifestazioni ed eventi. Parliamo, ad esempio, della famosa stella cometa, alta ben 70 metri e con un peso di più di 70 tonnellate, è il simbolo del Natale a Verona.

Oltre a questa, a Verona potremo partecipare anche a mercatini, fiere e tante altre iniziative.

Il percorso dovrà prevedere una tappa anche a Piazza delle Erbe, ovvero la piazza più antica della città. Qui torri, statue e stupendi edifici rendono davvero magica l’atmosfera.

Visitando Verona non potrà mancare la tappa obbligata alla Casa di Giulietta, luogo di ritrovo di tantissimi turisti. Qui potremo affacciarci al famoso balcone di Giulietta, e scattare bellissime foto ricordo vicino alla sua statua.

La vista panoramica sulla città

Questo giro nella magnifica Verona con i 3 punti turistici da non perdere non potrà concludersi senza un giro a Castel San Pietro. Grazie all’altitudine di questo luogo, potremo godere di una vista panoramica della città dall’alto. Potremo giungere in questo luogo in 3 modi, scegliendo comodamente tra auto, camminata o viaggio con la funicolare.