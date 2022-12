Stop al ribasso? Si torna a comprare azioni sui mercati azionari?

Nonostante il forte ribasso di ieri, che a noi è sembrato un ulteriore pretesto per comprare azioni a prezzi stracciati, gli oscillatori predittivi erano rimasti girati al rialzo. Oggi rimbalzo? Oggi è una bull trap e ieri una bear trap? Quale delle 2 ipotesi? Scopriamo cosa fare per mantenere un affidabile polso della situazione.

Ci avviciniamo a gambe levate al setup mensile del 27 dicembre, e continuiamo a ritenere che sarà una data di ripartenza al rialzo. La settimana che si appresta a chiudere ha formato una tipica barra che in base ai nostri studi statistici definiamo”1 canonica”. In sostanza sembra essersi formato uno swing rialzista settimanale che potrebbe portare al rialzo per circa 2 settimane, almeno fino al 3/4 gennaio. Stop al ribasso? Probabilmente.

Gennaio, come sarà? Molto probabilmente, almeno questo è quello che definiscono i nostri cicli ventennali, in questo mese si formerà il minimo annuale. Il minimo di ottobre, al momento sarà stato forse quello decennale. Un altro punto dove potrebbe ancora formarsi questo minimo potrebbe essere marzo. Tutto dipende proprio da gennaio, se sarà o meno un mese positivo. Se sarà positivo=minimo dell’anno. Se sarà negativo, marzo potrebbe formare un minimo rilevante.

Oggi si rimbalza e alle ore 17:19 della seduta di contrattazione del 23 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.010

Eurostoxx Future

3.823

Ftse Mib Future

23.890

S&P 500 Index

3.826,01.

Per il momento questo è un movimento interlocutorio, e ancora non è stata ribaltata la tendenza ribassista di ieri. Tutto verrà rinviato a lunedì. Come scritto nel paragrafo precedente, lo swing settimanale ci fa essere fiduciosi su un imminente ulteriore rialzo dal prossimo giorno di contrattazione.

Stop al ribasso? Ora comprare azioni sarà vincente nel breve termine?

I livelli di supporto da monitorare nei prossimi giorni saranno i seguenti:

Dax Future

13.765

Eurostoxx Future

3.753

Ftse Mib Future

23.355

S&P 500 Index

3.795

Questi sono i minimi segnati nei giorni scorsi: solo un ritorno sotto questi valori in chiusura di seduta farebbe scattare un sell off.

Le probabilità, ribadiamo, sono a favore di nuovi rialzi. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.