Emergenza capelli bianchi durante le feste, ecco come risolvere il problema in pochi minuti!

Nella frenesia dello shopping per il periodo natalizio ci siamo dimenticati di fare la tinta? Niente panico, ci sono delle soluzioni per coprire i capelli bianchi straordinarie. Ecco come fare in pochissimi minuti

L’arrivo dell’inverno porta con sé un grande periodo di festa. Per questo molte persone si fanno coinvolgere dall’atmosfera, si dedicano allo shopping, all’organizzare di feste o viaggi. Ma può succedere di dimenticare qualcosa di importante.

Cosa fare, infatti, se si verifica un’emergenza capelli bianchi durante le feste? I parrucchieri sono pieni di lavoro, non si può risolvere il problema con un professionista e si rischia di andare dai parenti o dagli amici con una sontuosa ricrescita molto fastidiosa.

Non c’è da preoccuparsi troppo. Il modo per risolvere la situazione c’è. Ecco, qui di seguito, tutti i dettagli per coprire i capelli bianchi in pochissimi minuti con ingredienti già presenti in casa.

Emergenza capelli bianchi durante le feste: le soluzioni immediate al problema

A volte, anche se la parrucchiera è disponibile oppure si sa fare tutto da soli, è un po’ frustrante vedere la ricrescita dopo appena due settimane dall’aver fatto la tinta ai capelli. Ognuno di noi ha una propria genetica, un proprio tipo di capello ed è normale che ci siano situazioni diverse.

Ad ogni modo, per le feste tutti desiderano essere impeccabili nell’outfit, nella piega e nel trucco. Ecco perché sveleremo, qui di seguito, 3 rimedi casalinghi davvero molto efficaci per nascondere i capelli bianchi.

Diciamo addio alla ricrescita in questo modo:

burro cacao e ombretto scuro : un burro cacao in stick è perfetto da passare su tutti i capelli bianchi; se ben steso riuscirà poi ad accogliere un ombretto nero o marrone appoggiato picchiettandolo con un pennello e tutto sarà perfettamente uniforme;

: un burro cacao in stick è perfetto da passare su tutti i capelli bianchi; se ben steso riuscirà poi ad accogliere un ombretto nero o marrone appoggiato picchiettandolo con un pennello e tutto sarà perfettamente uniforme; caffè : prepariamo in una ciotola una miscela di yogurt neutro, un po’ di cannella, 1 cucchiaino di aceto e due cucchiai di caffè in polvere, applichiamo su tutti i capelli avvolgendoli con la pellicola e lasciandoli in posa per almeno mezz’ora; poi procedere con un normale shampoo;

: prepariamo in una ciotola una miscela di yogurt neutro, un po’ di cannella, 1 cucchiaino di aceto e due cucchiai di caffè in polvere, applichiamo su tutti i capelli avvolgendoli con la pellicola e lasciandoli in posa per almeno mezz’ora; poi procedere con un normale shampoo; rosmarino: per coprire i capelli bianchi questa pianta è preziosissima, basta far bollire dei rametti freschi, continuare a tenerli nell’acqua per almeno 15 minuti e poi applicare questa soluzione, quando si sarà raffreddata, sulla ricrescita.

Tutti e tre questi metodi casalinghi sono molto efficaci e richiedono davvero poco tempo per la preparazione. Sono rimedi naturali che non faranno male ai capelli, ma anzi, donerà loro nutrimento e lucentezza.

Come prevenirli

Secondo gli esperti si potrebbe prevenire la crescita dei capelli bianchi in questo modo:

usare shampoo naturali ;

; controllare lo stress ;

; rilassare il cuoio capelluto e stimolare la circolazione sanguigna con i massaggi ;

; evitare di fumare.

Ci sono anche alcuni nutrienti presenti negli alimenti che ne rallentano la formazione e la crescita. Questi sono:

proteine : carne, pesce, uova, latte e legumi;

: carne, pesce, uova, latte e legumi; vitamine A, C ed E : frutta arancione, verdura a foglia verde, ma anche noci e fegato bovino;

: frutta arancione, verdura a foglia verde, ma anche noci e fegato bovino; vitamina B : via libera a cereali, carne bianca, pesce, banane, frutta secca e legumi;

: via libera a cereali, carne bianca, pesce, banane, frutta secca e legumi; omega 3 : salmone, tonno, sgombro, ma anche alghe e olio e semi di lino;

: salmone, tonno, sgombro, ma anche alghe e olio e semi di lino; rame e selenio: cioccolato, molluschi, frutta secca.

Tutto questo può fare dare un grande aiuto. Meglio provare e trarne qualche beneficio.