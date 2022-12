Un piatto di pesce ideale come primo, antipasto o secondo facile da preparare e senza sporcare nulla

Non c’è nulla di meglio di una ricetta che sia facile, veloce, bella e che lasci i nostri invitati soddisfatti. Per questa ragione vedremo in seguito come preparare un piatto spendibile in ogni occasione e dal grande impatto gustativo.

La notte della Vigilia di Natale tradizione vuole che venga consumato del pesce. Per questa ragione in molte famiglie già si sta cercando la ricetta giusta per fare breccia nel cuore di amici e parenti senza però riproporre piatti già visti e rivisti.

Certo, alcune tradizioni sono dure a morire, tipo quella del celeberrimo capitone partenopeo ma questo non vuol dire non poter dare sfogo alla fantasia. L’importante, però, è non andare a complicarci la vita con piatti troppo laboriosi o che richiedano tempi di cottura biblici.

Per questa ragione in seguito vedremo un piatto di pesce ideale a tutto pasto e semplicissimo da cucinare.

Ingredienti e preparazione

Qualche nostalgico degli anni passati potrebbe definire questo piatto “mari e monti” ma la verità è che è semplicemente squisito. Gli ingredienti per la ricetta sono:

fogli di pane carasau;

zucca;

aglio;

timo;

salmone affumicato;

castagne;

caprino;

sale;

per prima cosa prendiamo una bella zucca taglieremo a metà e dopo aver eliminato i semi condiremo con aglio, sale, olio e timo. Avvolgiamo prima nella carta da forno e poi nella carta alluminio e mettiamo in forno a 200° per circa 25 minuti. Mentre la zucca è in cottura dedichiamoci a lessare delle castagne dopo aver effettuato un taglio lungo la parte bombata. Questo ci aiuterà ad eliminare più velocemente la buccia una volta cotte.

Per chi non vuole problemi in cucina ecco un piatto di pesce ideale

Quando sarà trascorso il tempo necessario potremo tirare fuori la zucca dal forno e scartarla. La zucca risulterà morbidissima e fondente e pronta da usare. Quello che dovremo fare sarà semplicemente frullarla con un goccio di olio di oliva e tenere momentaneamente da parte.

Per quanto riguarda le castagne, invece, dopo circa 30 minuti saranno pronte. Rimuoviamo la buccia e una volta pulite procediamo a sminuzzarle grossolanamente con un coltello.

Una volta pronte zucca e castagne il piatto è praticamente pronto.

L’ora del servizio

Tutto quello che dovremo fare è prendere il pane carasau e romperlo in pezzi grossolani ma più o meno uguali. Ora alla base del piatto metteremo un po’ di crema di zucca, per evitare che il millefoglie se ne vada in giro, e adageremo il primo foglio di carasau.

Proseguiamo con un altro strato di zucca, un cucchiaio di caprino, granella di castagne e una fetta di salmone affumicato.

Il salmone, noto alleato di capelli e pelle, conferirà una nota carnose e leggermente grassa che ben si sposa con la zucca e l’acidità del caprino. Proseguiamo impilando almeno 4 o 5 strati per poi servire in tavola. Questo è un piatto jolly che funziona come antipasto, primo o secondo ma qualunque sarà il momento, I nostri ospiti rimarranno comunque di stucco.