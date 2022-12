Cosa portare a cena dai suoceri a Natale per fare bella figura senza perdere troppo tempo in cucina

Ecco alcune idee se siamo alla ricerca di ricette semplici e veloci ma che ci faranno fare una splendida figura con parenti, conoscenti e amici a Natale

Tutti apprezzano il cibo fatto in casa, ma alcune delle ricette tipiche del Natale richiedono molto impegno di tempo e di energia in cucina. E non sempre abbiamo la possibilità di passare ore ai fornelli. Ma solo perché non abbiamo molto tempo per cucinare, non significa che dobbiamo rinunciare a preparare delle ottime ricette fatte in casa. Vediamo alcuni piatti che possono essere preparati in pochissimo tempo ma che ci faranno fare una splendida figura a cena.

La torta salata è semplicissima e versatile

La prima ricetta che tutti conoscono è la torta salata. Ha il grande vantaggio di essere semplice da preparare, ma saporita, apprezzata da tutti e molto versatile. Possiamo utilizzare quasi qualsiasi ingrediente per preparare un’ottima torta salata.

Gettonatissime quelle con formaggio e carne, ma per i vegetariani sono imperdibili le torte salate di verdure, come piselli, carciofi, zucchine, cipolle, carote e qualsiasi altra verdura ci piaccia. È anche possibile prepararne una versione vegana utilizzando la farina di ceci invece dell’uovo sbattuto. Se prepariamo la torta salata in anticipo, ricordiamoci di tenerla fuori dal frigo, altrimenti la crosta rischia di diventare troppo molle.

Cosa portare a cena dai suoceri a Natale se non abbiamo tempo in cucina

Se vogliamo qualcosa di ancora più semplice dobbiamo senza dubbio puntare su salatini e tartine. Non c’è niente di più veloce che preparare dei tramezzini o delle tartine che non richiedono cottura. Possiamo sbizzarrirci con le guarnizioni: dal lussuosissimo caviale, fino ai più umili formaggi spalmabili.

Se abbiamo qualche minuto in più, possiamo preparare dei salatini cotti in forno, da riempire con affettati e formaggio o con olive, peperoni, carciofini o capperi per i vegetariani.

Le insalate invernali sono indispensabili in qualsiasi pasto

Ma cosa portare a cena dai suoceri a Natale se proprio siamo pessimi cuochi e non abbiamo tempo per la cucina? La soluzione è semplice: con un’insalata non possiamo assolutamente sbagliare. Le ricette per insalate invernali sono moltissime e spesso colorate e nutrienti. Possiamo utilizzare striscioline di cavolo verde o viola, carote, mais, barbabietola rossa, o arancia. Per le proteine possiamo aggiungere fagioli già cotti, tonno o per essere ancora più salutari del tofu tagliato a cubetti, magari passato in padella per qualche minuto per renderlo croccante e saporito.

Non dimentichiamo, infine, la frutta secca come uvetta, datteri, mandorle, pistacchi dolci o semi.