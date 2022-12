Lasagne bianche al forno veloci e golose: l’irresistibile primo piatto di Natale da copiare subito

Le lasagne al forno sono il primo piatto principe del Natale. Facili e veloci da realizzare, fanno letteralmente impazzire grandi e piccini con gusto e semplicità. Ogni famiglia ha la sua ricetta e generalmente si preparano usando il ragù e la besciamella. Oggi spiegheremo come preparare delle lasagne al forno bianche davvero particolari e deliziose per il pranzo di Natale. Per farcirle utilizzeremo ingredienti dal sapore inconfondibile e siamo certi che gli ospiti chiederanno il bis.

Nei prossimi giorni saremo alle prese con il menù di Natale e cercheremo di ricreare l’atmosfera anche nelle nostre case con addobbi e decorazioni. Il pranzo di Natale è il momento che più rappresenta le feste che stanno arrivando.

Ci sono ricette che fanno parte della tradizione culinaria italiana e che ci permettono di viaggiare senza muoverci da casa. Le lasagne invece sono un primo piatto diffuso da Nord a Sud, completo, ricco e che ci ricorda le feste e i pranzi della domenica.

Oltre ad essere così buone, uno dei loro punti di forza è che possiamo prepararle con comodità anche il giorno prima. Se vogliamo stupire amici e parenti con una versione inedita di questo piatto, consigliamo di provare questa facile ricetta.

Ingredienti per preparare le lasagne

500 g di sfoglia per le lasagne;

150 g di salmone affumicato;

700 ml di besciamella;

250 g di gorgonzola;

50 g di formaggio grattugiato.

Lasagne bianche al forno veloci e golose: l’irresistibile ricetta da provare per il pranzo di Natale

Bastano soltanto 5 ingredienti per preparare questo piatto così ricco e gustoso. Trasferiamo la besciamella in un recipiente e facciamola scaldare. Nel frattempo, tagliamo a pezzetti il gorgonzola e facciamone sciogliere metà nella besciamella mescolando per qualche minuto.

Intanto, portiamo a bollore una pentola d’acqua e facciamo sbollentare le lasagne in sfoglia per una manciata di secondi. Trasferiamole in un recipiente pieno di acqua fredda per bloccare la cottura e facciamole asciugare su un canovaccio.

Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e iniziamo a comporre la nostra lasagna. Procuriamoci una teglia rettangolare e copriamone il fondo con uno strato di besciamella. Aggiungiamo il primo strato di lasagne precedentemente sbollentate e copriamole con il salmone affumicato e qualche pezzo di gorgonzola.

Ripetiamo il procedimento in modo da realizzare altri 2 strati e terminiamo con una generosa spolverata di formaggio grattugiato.

Inforniamo le lasagne e lasciamole cuocere per circa 25 minuti. Quando sulla superficie vedremo una deliziosa crosticina colorata, spegniamo il forno e lasciamo intiepidire per qualche minuto le lasagne.

Serviamole ancora calde e godiamoci questa esplosione di sapore.

Come fare in casa la besciamella in 5 minuti

Deliziose queste lasagne bianche al forno veloci e golose: l’irresistibile ricetta di Natale si prepara in modo davvero facile. Se non vogliamo acquistare la besciamella, possiamo prepararla in casa in poche mosse.

Facciamo sciogliere 50 grammi di farina insieme a 50 grammi di burro in un pentolino mescolando con una frusta. La fiamma dovrà essere bassa ed otterremo un composto cremoso e privo di grumi. Uniamo mezzo litro di latte a filo mescolando sempre con la frusta.

Aumentiamo leggermente la fiamma, aggiungiamo sale e pepe a piacere e dopo pochissimi minuti otterremo una besciamella densa e davvero deliziosa da usare per i nostri piatti.