L’oroscopo riesce a portare luce nella vita di molte persone. Anche chi non lo ammetterà mai, infatti, si ritrova a cercare il proprio segno zodiacale sul giornale locale. Non esiste solamente il classico oroscopo con segni zodiacali, ma anche quello cinese e quello Maya. Per l’oroscopo tradizionale maggio si rivelerà il mese della rivalsa per alcuni segni zodiacali: l’Acquario, insieme al Leone e all’Ariete, vivranno periodi sereni. Oggi, però, si lasceranno da parte i segni tradizionali per andare alla scoperta della sorte di tre segni zodiacali appartenenti all’oroscopo Maya. Infatti, oltre a Leone e Acquario sono questi i 3 segni zodiacali che vedranno la fortuna a maggio. Da un lato Pipistrello e Pavone, che si stanno godendo un buon mese, e dall’altra Cervo, Giaguaro e Scimmia.

Oltre a Leone e Acquario sono questi i 3 segni zodiacali che secondo l’oroscopo Maya vivranno un maggio magico ricco di amore e denaro

Gli appartenenti al segno del Cervo sono i nati dal 21 settembre al 18 ottobre. Sono persone tendenzialmente amichevoli e gentili, molto amanti della libertà. La cordialità innata permette loro di andare d’accordo con gli altri senza particolari intoppi. Le grandi novità di maggio per questo segno Maya saranno legate principalmente alla sfera sentimentale. Alcuni potrebbero ricevere delle dichiarazioni d’amore inaspettate. Se il sentimento è corrisposto, sarà possibile dare vita ad una relazione importante. Le buone notizie permetteranno ai Cervi di acquisire maggiore sicurezza in se stessi, camminando a testa alta senza farsi abbattere dalle avversità. La salute non darà particolari problemi, ma si consiglia di praticare sport: una lunga camminata andrà bene.

Giaguaro

I Giaguari sono i nati dal 9 marzo al 5 aprile, persone capaci di affrontare le difficoltà con coraggio e perseveranza. Di tanto in tanto potrebbero apparire aggressivi o intrattabili, sarà sufficiente attendere che sbollisca la rabbia. Il periodo non sarà dei migliori per quanto riguarda l’amore, mentre ci saranno interessanti novità lavorative. Per quanto riguarda i sentimenti, sono previsti problemi non solamente per i single, ma anche per le coppie. Chi è in cerca dell’anima gemella dovrà ancora attendere qualche mese prima di trovarla. Passionali e inclini all’innamoramento, i Giaguari vedranno possibili partner in tutte le persone incontrate. Tuttavia, è necessario prestare molta attenzione alla scelta. Sul lavoro, invece, potrebbero rientrare alcune discussioni con colleghi e superiori. Questo permetterà di creare un ambiente più sano e collaborativo.

Scimmia

Da ultimi i nati sotto il segno della Scimmia, dall’11 gennaio al 7 febbraio. Soggetti molto positivi e ottimisti e che riescono a trovare il buono anche nella cattiva sorte. Un segno capace di portare il buonumore in qualsiasi luogo, dal gruppo di amici al lavoro. Per questo motivo sono molto amati e apprezzati da quasi tutte le persone. Il mese di maggio si rivelerà favorevole e permetterà a molti di trovare l’amore: sarà sufficiente uscire e incontrare gente. Per le Scimmie, molto estroverse e amichevoli, non sarà difficile fare nuove conoscenze. Sul lavoro le buone notizie non mancheranno, dal momento che potrebbero essere nell’aria promozioni e aumenti di stipendio.

Approfondimento

Oroscopo sfavillante e carico di soldi a maggio per Leone e Ariete ma anche per questo segno zodiacale che troverà finalmente l’amore