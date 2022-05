Erano circa quattro anni che sul titolo WIIT non si vedeva una sequenza di settimane al ribasso così lunga. Sono ben sette, infatti, le settimane che vedono la chiusura inferiore a quella della settimana precedere. Dopo il timido tentativo di rialzo seguito al raggiungimento di minimi importanti, le quotazioni hanno accelerato al ribasso e adesso non hanno più ostacoli lungo il percorso che porta all’obiettivo più probabile in area 15,66 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo supporto, poi, potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista il cui obiettivo più prossimo potrebbe andare a collocarsi in area 9 euro. Lo scenario più probabile, quindi, è che nel medio termine il titolo WIIT potrebbe continuare a scendere,

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso solo nel caso di chiusure settimanali superiori a 25,34 euro.

La valutazione del titolo WIIT

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo appare fortemente sopravvalutato. L’azienda, infatti, non solo opera con multipli degli utili molto elevati, ma anche le prospettive tenendo conto degli utili futuri non sono incoraggianti. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili previsto di 35,95 e 29,95, rispettivamente, per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli degli utili molto elevati. Infine, anche rispetto al valore dei suoi asset (Price to Book ratio), la valorizzazione dell’azienda appare relativamente elevata.

Tra i punti di forza, invece, ricordiamo il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda che è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Negli ultimi 12 mesi, poi, le aspettative di utili futuri sono state riviste più volte al rialzo. Queste revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del titolo.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 68% circa.

Nel medio termine il titolo WIIT potrebbe continuare a scendere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario WIIT (MILWIIT) ha chiuso la seduta del 11 maggio in ribasso del 2,84% rispetto alla seduta precedente a quota 21,18 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

Pioggia di denaro sui mercati azionari proprio nel giorno di setup. Continuerà?