Ariete. L’amore può tornare, ma bisogna muoversi già adesso. Il senso del dovere sul lavoro potrebbe portare a impegnarsi più del dovuto. Successi personali in vista. Possibile incontro passionale in arrivo. La primavera porta successo. In ufficio sarà importante curare i particolari e i rapporti con gli altri. Meglio procedere con cautela. Vergine. Grande carica amorosa grazie a Marte e Venere in associazione. Attenzione però al nervosismo. Sul lavoro ci sarà il desiderio di voler aumentare il proprio prestigio. Quindi possibili fiumi di danaro e novità.

Cancro. C’è voglia di amore, di vedere appagati i propri sentimenti: meglio non isolarsi per raggiungere questo obiettivo. Le occasioni sul lavoro a maggio diventeranno meno frequenti, perciò è bene approfittarne ora. Leone. Arriva una forza inaspettata rispetto alle settimane precedenti. Anche sul lavoro le situazioni andranno affrontate ora per ottenere da maggio un grande rilancio. Toro. Questo è un periodo in cui bisogna cercare più serenità, soprattutto in amore. Sul lavoro invece sarà importante stabilire bene i ruoli e le mansioni. Nel fine settimana è bene staccare un po’ la spina.

Fiumi di danaro e novità lavorative a maggio per questi segni che avranno grande carica amorosa grazie a Marte e Venere

Bilancia. Se non si è risolto un problema familiare, maggio sarà un mese un po’ lento. Ma dietro l’angolo c’è il ritorno di un amore perso da tempo. Attenzione alle spese impreviste. Gemelli. Piccole tensioni nella coppia. Sul lavoro in arrivo nuove opportunità, con qualche rallentamento. Meglio non agitare le acque se ci si sente affaticati. Sagittario. In amore ci saranno situazioni un po’ agitate e la settimana sarà intensa e stancante. Verrà in aiuto la Luna per risolvere alcuni piccoli problemi familiari. Perplessità riguardo alle finanze: meglio studiare prima di intraprendere soluzioni diverse in nuovi progetti. Capricorno. La Luna nel segno porterà grandi vantaggi amorosi. Dietro l’angolo c’è una particolare congiunzione favorevole con i gemelli. Marte e Giove danno buone energie sul lavoro.

Ci potranno essere diverse intuizioni vincenti. Acquario. Il lavoro è l’attività pratica prenderanno la maggioranza della giornata, e tutto il resto sembrerà apparentemente inutile. Attenzione a gestire questa situazione soprattutto nei rapporti d’amore. È una fase piuttosto agitata, in cui si dovrà fare attenzione alle spese. Pesci. Giove e Venere brillano su questo segno. È un’occasione che molti aspettavano, e che va quindi colta. Il premio sarà una nuova consapevolezza nelle relazioni, con un rinnovato desiderio d’amore. Cambiamenti e trasferimenti sono però dietro l’angolo. Novità in arrivo.

