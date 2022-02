Abbiamo ufficialmente superato la metà di febbraio ed è il momento di chiedere alle stelle cosa ci aspetta con l’arrivo della primavera. Per Cancro, Ariete e altri fortunati segni il mese di marzo sarà all’insegna dei soldi e delle opportunità. Per altri, le cose andranno decisamente peggio. L’oroscopo sembra abbastanza chiaro: a marzo mai una gioia per il Capricorno e per altri due sfortunatissimi segni. Sono in arrivo incomprensioni sul lavoro, nei rapporti di coppia e brutte notizie anche in campo economico. Molto meglio prepararsi perché la batosta potrebbe essere davvero durissima.

Sarà un marzo difficile per i Capricorno

I Capricorno sono persone decisamente inquadrate, che amano avere tutto sotto controllo. Soprattutto per quanto riguarda le relazioni di coppia e il lavoro. Ebbene a marzo saranno costretti a rinunciare alla pianificazione. I Capricorno sentiranno per la prima volta di aver sbagliato nella scelta della persona da mettersi accanto. Sarà proprio il riconoscimento degli errori di valutazione commessi a farli sentire ancora peggio.

A rendere ancora più complicata la situazione ci sarà l’influsso di Urano. Ovvero del Pianeta dei cambiamenti improvvisi. Una persona inaspettata potrebbe dichiararsi e lasciarci di stucco, mettendoci ulteriormente in imbarazzo. Le cose non andranno meglio neanche in campo professionale dove gli sforzi non verranno riconosciuti. Molto meglio mettersi al riparo in attesa che passi la tempesta e aspettare l’arrivo di aprile.

A marzo mai una gioia per il Capricorno e per questi due segni zodiacali che farebbero meglio a rimanere in casa per evitare disastri irrimediabili

Sono in arrivo momenti di tensione anche per i Sagittario. I Sagittario amano esplorare il Mondo e viaggiare in cerca di nuove esperienze. Tra qualche giorno, però, dovranno frenare i propri impulsi e il loro proverbiale coraggio. I nati sotto questo segno vivranno marzo con la sensazione di essere presi in giro dalle stelle e quasi nulla andrà per il verso giusto. Potrebbero saltare all’improvviso prenotazioni, appuntamenti importanti e incontri galanti.

Proprio l’amore sarà un terreno estremamente spinoso. I Sagittario sono sempre decisi e ambiziosi. La loro testardaggine e la loro spavalderia, però, potrebbero rovinare i rapporti nati da poco. Attenzione al 24 marzo. Dovrebbe essere il giorno più difficile del mese.

Malinconia, tristezza e grande fatica sul piano fisico. I primi caldi non saranno benevoli neanche con gli Scorpione. Gli Scorpione avranno bisogno di fermarsi, dopo aver affrontato con decisione le difficoltà degli ultimi mesi. Purtroppo hanno tirato troppo la corda e il conto è in arrivo sotto forma di tristezza e spossatezza.

L’umore tetro potrebbe influire anche sulle relazioni lavorative. Meglio sforzarsi e indossare una maschera, per questa volta. Potrebbe salvare il posto di lavoro e il conto in banca.

