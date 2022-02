Alito sempre fresco e profumato e mai puzzolente con questi alimenti a prova di bacio oltre il dentifricio

Non esiste situazione più imbarazzante che trovarsi a parlare con qualcuno, magari che ci piace, e renderci conto che dalla nostra bocca esce un odore sgradevole.

Questa circostanza solitamente è causa di una cattiva igiene o di qualche problema gastrointestinale. Ma se non dipende da fattori complessi o patologie, per eliminare un’alitosi temporanea dovremo sicuramente lavare i denti e la lingua. Dovremo farlo 3 volte al giorno, o dopo aver mangiato, utilizzando anche il filo interdentale.

Inoltre, sembrerebbe avere un ruolo importante anche il collutorio, che potrà variare in base alle nostre necessità, sarà il dentista, l’igienista o l’odontoiatra a consigliarci il migliore.

Gli esperti, in generale, sconsigliano quelli a base di alcol ed esortano a non risciacquare la bocca dopo aver fatto gli sciacqui.

Alito sempre fresco, profumato e mai puzzolente non solo con il dentifricio ma anche con questi alimenti a prova bacio

Se, però, siamo fuori casa e sentiamo di dover lavare i denti, ma siamo impossibilitati a farlo, ci sono dei particolari accorgimenti, che potrebbero risollevare la situazione.

I primi alleati del buon profumo, molto gradevoli anche al sapore, sono certe erbe aromatiche, che potremo portare con noi. Quindi, mastichiamo qualche foglia menta, salvia o prezzemolo fresco, oppure strofiniamole sui denti per ritrovare freschezza.

Se abbiamo appena terminato un pranzo o una cena che pensiamo possa appesantire il nostro alito, terminiamo in pasto con delle verdure crude e croccanti, come finocchio, carota o sedano.

Servirebbero sia per eliminare il cibo tra le fessure dei denti, ma potrebbero aumentare la produzione di saliva, che ci difende dai batteri e riduce gli acidi.

Alo stesso modo, anche i chiodi di garofano sarebbero utili a mantenere un alito sempre fresco e profumato e mai puzzolente. In questo caso, però, potremo sia mangiarli che usarli sotto forma di infuso come collutorio d’emergenza.

Altri possibili cibi

Lo yogurt sembrerebbe essere un alimento indicato per riequilibrare il pH all’interno della bocca ed eliminare i gas che provocano in cattivo odore. Inoltre, i fermenti lattici contrasterebbero i batteri.

Per lo stesso motivo anche i formaggi sarebbero in grado di diminuire l’effetto sgradevole in bocca, magari dopo che abbiamo assunto cipolla o aglio.

Infine, potremmo terminare un pasto, soprattutto quando abbiamo un appuntamento galante, con una tisana o infuso. Dovrebbero non essere zuccherati e contenere semi di finocchio, anice o liquirizia, in grado di assecondare una corretta digestione.

In generale, per evitare figuracce non dovremo esagerare con cibi zuccherati, anche per scongiurare carie e gengiviti e fare spesso visite di controllo.