È noto ormai a tutti quanto l’esercizio fisico sia necessario per favorire il benessere generale del nostro corpo e anche della mente. Questo, però, non significa fare sessioni infinite ed estenuanti, dove non vediamo l’ora di finire, perché l’allenamento è noioso ed estremamente faticoso. Di certo dovremo sudare un po’ per ottenere certi risultati, se vogliamo tonificare i muscoli e scolpirli bisogna impegnarsi, scegliendo però delle attività più divertenti. Arriva il caldo e, con l’estate, abbiamo anche la fortuna di poter fare dei tuffi in acqua per rinfrescarci e rilassarci. Che si tratti di lago, piscina o mare, questa è l’occasione giusta per fare attività fisica, rimanendo freschi. Svolgere gli esercizi in acqua è estremamente efficace, non traumatizza le articolazioni, la densità potenzia l’effetto, migliora equilibrio e coordinazione e, in più, aggiunge un’azione linfodrenante.

A mare o in piscina, ecco quali esercizi potremmo fare per tonificare il corpo e scolpire glutei e addominali

Fare ginnastica in acqua è diventata una vera e propria disciplina, nata a partire dalle tecniche di riabilitazione, ed è possibile praticarla a qualsiasi età, cambia l’intensità. Non è necessario essere dei nuotatori provetti e con l’aiuto di un bravo istruttore potremmo definire il nostro corpo, anche se rimaniamo in acque basse. Se saremo costanti, i risultati potrebbero essere evidenti in poco tempo e con il minimo sforzo, facendo dei semplici esercizi che richiedono pochi minuti, mentre siamo in spiaggia. Per riscaldare i muscoli potremo prima nuotare per 10 minuti, o camminare con l’acqua fino alle caviglie, attività che favorisce anche la circolazione.

Poi, a mare o in piscina, ecco quali esercizi potremmo fare per definire i punti più critici come i glutei e tonificare gli addominali, per avere un ventre piatto. Facciamo sul posto, o camminando degli skip, ovvero portiamo le ginocchia al petto, per circa 50 volte, o meno per cominciare. Successivamente, eseguiamo dei piccoli saltelli aprendo e chiudendo le gambe, per altre 50 volte, effettuando delle brevi pause. Basterà essere immersi dalla vita in giù, senza dover andare in acque profonde e allontanarci troppo.

Sfruttiamo l’acqua

Appoggiamoci a una boa o a bordo piscina, a pancia in su facciamo prima delle sforbiciate, facciamo circa 30 ripetizioni. Poi allarghiamo e richiudiamo le gambe, ben tese, contraendo anche gli addominali. Infine, potremo fare anche l’esercizio della cyclette.

Per allenare i muscoli dell’addome, tocchiamo il fondo con i piedi, manteniamo le gambe leggermente divaricate e ruotiamo il busto tenendo il bacino fermo. Con le mani distese in avanti, effettuiamo una torsione prima verso sinistra, poi a destra, potremmo farne 3 serie da 8 ripetizioni.

