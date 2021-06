In estate molti preferiscono, nonostante il caldo e la voglia di divertimento, dedicare del tempo all’attività fisica. Perché effettivamente anche in questi mesi si dovrebbe svolgere qualche tipo di allenamento. Il fattore positivo è quello di poterlo fare finalmente all’aria aperta. Si può approfittare delle belle giornate per respirare un po’ di aria fresca al sole, evitando ovviamente le ore più calde. Ma anche quando siamo in vacanza, esiste sempre un modo per praticare qualche esercizio e non avere sensi di colpa. Quando capita di andare al mare e si passeggia sulla sabbia, con le caviglie nell’acqua, si può fare uno sport efficace per dare benessere al nostro fisico.

Ecco perché tutti dovremmo camminare in riva al mare se vogliamo questi benefici straordinari.

Gambe toniche

Quando facciamo due passi lungo la battigia, con l’acqua poco sopra le caviglie, le nostre gambe ringrazieranno. Si può scegliere un passo più svelto e veloce o più lento, immergere le gambe un po’ di più se si vuole un allenamento più intenso, che coinvolga anche i glutei. I muscoli delle gambe saranno più tonici e rinvigoriti, agevolando anche il dimagrimento, se si svolge per almeno 30 minuti, sarà come andare in palestra. Camminare sulla sabbia inoltre stimola le articolazioni e rinforza i tendini.

Circolazione

La circolazione sanguigna si riattiva, sgonfiando gambe e caviglie. Gli oligoelementi del mare aiuteranno a contrastare la cellulite, insieme al naturale massaggio che compie l’acqua sulla pelle. L’acqua di mare non deve essere molto calda, più fresca è, più noteremo gli effetti.

Calma la mente

Fare questo genere di movimento fa molto bene anche alla mente, il sole e il contatto con la sabbia e il mare donerà buonumore. Le endorfine saranno alle stelle, facendo apparire sul volto un sorriso sereno. Un momento di meditazione interiore e piacere dei sensi, allenando contemporaneamente più muscoli.

