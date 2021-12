Siamo a dicembre: l’aria si fa fredda e frizzante, le città si tingono di luminarie e la neve imbianca le cime dei monti in lontananza. Il Natale è alle porte e, con esso, la fine dell’anno passato e l’inizio di quello nuovo. È questo il tempo di fare bilanci su quello che è stato e di stilare la lista dei buoni propositi per quello che verrà.

Molti di noi hanno avuto un anno complicato, a livello lavorativo e sentimentale. Ma è proprio quando ci sembra di toccare il fondo che la vita può riservarci capovolgimenti inaspettati. Secondo le stelle, un 2022 decisamente migliore dell’anno precedente attende questi 3 segni zodiacali determinati a cambiare il destino a riprendersi in mano la vita. Insomma, anche secondo gli esperti di oroscopo, l’anno nuovo sorriderà a chi rispetterà il detto “aiutati che Dio ti aiuta”. Vediamo insieme quali sono i segni la cui tenacia verrà ripagata.

Un 2022 decisamente migliore dell’anno precedente attende questi 3 segni zodiacali determinati a cambiare il destino

Partendo dal gradino più basso del podio dei segni più determinati del nuovo anno, troviamo lo Scorpione. È nell’indole di questo segno battagliero non tirarsi mai indietro di fronte alle avversità della vita. Chi è dello Scorpione sa bene cosa significa darsi un obiettivo e perseguirlo fino a raggiungerlo. I momenti “no” non lo spaventano affatto. La caratteristica che lo aiuterà nell’intento è l’impegno. Gli Scorpione sanno dedicarsi anima e corpo ai loro sogni, per questo li raggiungeranno.

Al secondo posto della classifica dei segni più determinati per il nuovo anno c’è la Vergine. Chi è di questo segno ha il vantaggio di sapere per certo quello che vuole dalla vita. Per questo, non si fermerà finché non l’avrà ottenuto. La caratteristica che lo guiderà nella rinascita sarà l’intelligenza. I nati sotto il segno della Vergine, infatti, sanno scegliere bene le sfide da affrontare e ponderare passo dopo passo i loro obiettivi.

Ecco il segno zodiacale più determinato a cambiare la rotta della sua fortuna

Nell’anno che verrà, il segno che si dimostrerà più determinato potrebbe essere il Capricorno. Chi è nato sotto questo segno non permette a niente e nessuno di frapporsi tra lui e i suoi sogni. La determinazione dei Capricorno assume connotazioni quasi mitiche. La caratteristica che li accompagnerà nel 2022 è l’indulgenza verso loro stessi. I Capricorno avranno la forza di perdonare gli errori commessi in passato e andare avanti. Sarà così che riconquisteranno la fortuna.

Approfondimento

Il 2022 comincerà al meglio per questi 5 segni zodiacali che avranno magiche sorprese a Natale