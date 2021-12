Per quelli che hanno avuto un anno sfortunato è arrivato il tempo di voltare pagina. Il momento è quello giusto, stando agli esperti di astrologia: basterà sfruttare la posizione benevola di Mercurio in Capricorno. Questa coincidenza astrale, infatti, spingerà anche i segni zodiacali più sfiduciati verso la realizzazione dei loro progetti. Ma le stelle non possono fare tutto da sole; dobbiamo aiutare la fortuna. Non solo la nostra forza di volontà, ma anche piccoli stratagemmi potenzieranno l’influenza del cielo. Per quanto possa sembrare bizzarro, secondo l’oroscopo chi indosserà quest’insolito portafortuna fino al 22 gennaio ritroverà felicità e fiducia nell’anno nuovo. Vediamo qual è l’amuleto che ci traghetterà in un 2022 dall’oro in bocca.

Quando Mercurio è in Capricorno è più semplice realizzare i nostri sogni

Mercurio, in astrologia, è un pianeta ricondotto a diverse qualità, tra cui intelligenza e apprendimento. Dal 13 di dicembre al 22 di gennaio, Mercurio si sovrappone al segno del Capricorno, uno dei più pragmatici e determinati di tutto lo zodiaco. Questa coincidenza può infondere forza e fiducia nelle persone. Così, le persone disciplinate, a cui manca poco per raggiungere un obiettivo, troveranno finalmente le ultime forze. Al contempo, le persone smarrite lungo il cammino potranno ritrovare la bussola e proseguire al meglio sulla strada della loro vita. Il tutto accompagnati da una sorta di stato di grazia.

Il potere di Mercurio in Capricorno, infatti, non lascia spazio alle lamentele. Chi faticherà, lo farà con piacere, consapevole di andare verso la realizzazione di qualcosa che prima non aveva la forza di concretizzare. Questa consapevolezza può baciarci in tutti i campi della vita, dal lavoro all’amore. Per attirarla su di noi, è utile dotarsi di un piccolo amuleto.

Chi si occupa di astrologia e di cristalloterapia sa associare a ogni periodo una pietra portafortuna. Con Mercurio in Capricorno (quindi fino al 22 gennaio), la pietra portafortuna è il granato. Indossare questa pietra ci aiuterà a mettere a fuoco i nostri intenti, a fare le giuste valutazioni. Perché funzioni, bisogna indossarla a contatto con il nostro corpo, per esempio come ciondolo o bracciale. In questo modo, il granato catalizzerà su di noi l’influenza positiva del cielo, sostenendoci nei nostri progetti. In altre parole, ci aiuterà a ritrovare la fiducia in noi stessi e ad essere finalmente felici.

