Ci siamo abituati da un po’ di tempo alla fortuna sfacciata dei soliti Leone e Sagittario. Con Giove in Ariete dall’11 maggio sono i grandi favoriti e oscurano gli altri segni. Ma la dea bendata ci riserva piacevoli sorprese. A giugno i pianeti portano fortuna e amore anche ad altri segni. Vediamo quali.

Il cuore non invecchia mai

Un oroscopo da primi in classifica per il segno dei Gemelli. I pianeti in posizione favorevole regalano tante opportunità. Le critiche del capo si trasformeranno in complimenti e i colleghi malevoli moriranno d’invidia. In vista ci sono grandi progetti con laute ricompense. Le stelle consigliano di non lasciarsi andare alla polemica. Non è il caso di guastare un momento così felice. Si potrebbe trovare il modo di andare d’accordo anche con la suocera. Gli studenti finalmente potrebbero avere la gioia di voti più alti e faranno felici mamma e papà. Il cuore tornerà a battere con passione e inoltre lo spirito di conquista coinvolgerà anche chi è già in pensione. È proprio vero che il cuore non invecchia mai. Le stelle promettono nuovi incontri. I single dovranno saper cogliere l’occasione.

A giugno i pianeti portano fortuna e amore a Leone e Sagittario e a questi segni protetti da Giove e Venere

Per i nati sotto il segno del Toro, continua il lungo periodo di cambiamento iniziato nei primi mesi del 2022. Il Toro è un segno di Terra e ha bisogno di stabilità e di continui riconoscimenti. Deve sentirsi apprezzato e appoggiato e ad essere sinceri è anche un po’ vanitoso. Sente il bisogno di piacere e cerca l’ammirazione degli altri.

Questo è un periodo di consapevolezza in cui il bisogno di conferme cede il posto ad una maggiore sicurezza personale. Se il nostro boss ci critica non sarà più un problema, anche se la dolce metà ci dice che il nostro lavoro non fa per noi, faremo spallucce.

Ora, più che quello che pensano gli altri è importante quello che pensiamo noi. Le nostre scelte non sono più condizionate da chi ci circonda, ma siamo noi a decidere quello che vogliamo veramente. Inizia un periodo di lenta evoluzione che ci cambierà l’esistenza. Le finanze sono ancora un problema, ancora pochi soldini per chi come noi ha le mani bucate, ma l’amore farà faville. Venere in transito nel segno porta una ventata di passione nelle coppie. Si faranno grandi progetti, forse una cicogna volerà sul nostro tetto. I single potrebbero incontrare la dolce metà. Le stelle consigliano di aprirsi all’amore.

