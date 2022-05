Il Lago di Garda bagna tre Regioni diverse: Lombardia, Trentino e Veneto. Ogni borgo che vi si affaccia offre delle meraviglie naturalistiche ma non solo. La cucina gardesana con i piatti di pesce d’acqua dolce o l’olio del Garda è assolutamente da provare. Abbiamo già parlato in precedenza di Malcesine con l’Isola del Sogno, meta adoratissima dagli stranieri. Questa località veronese sul Lago è inoltre molto ambita dai promessi sposi quale location per i propri matrimoni.

Lazise

Rimanendo sulla sponda veronese del Lago, troviamo Lazise, un centro con uno splendido lungolago, ma anche una meta per lo shopping ed il divertimento. Sono molti centri commerciali e gli outlet che si possono trovare ma soprattutto a Lazise ha sede il parco Movieland. Quest’ultimo è un parco divertimenti tematico con ambientazioni cinematografiche ed infatti è anche chiamato The Hollywood Park.

Bardolino

Sempre sul litorale veronese troviamo una piccola perla famosa anche per l’ottimo vino. Bardolino Classico è un vino che sta riscontrando sempre più successo. Questo rosso è leggermente fruttato e fresco, per questo motivo è beverino e apprezzato anche dai palati più giovani. Da non dimenticare anche il Recioto, il Valpolicella e l’Amarone. Per quanto riguarda i vini a bacca bianca non possiamo non degustare un bicchiere di Custoza o Lugana.

Se stiamo programmando un giro sul Lago di Garda, dobbiamo visitare queste tappe tanto amate dai tedeschi dal buon vino alle terme

Parlando di Terme non si può non citare Sirmione, nota per le acque sulfuree salsobromoiodiche. Queste acque ricche di zolfo sgorgano ad una temperatura di poco inferiore ai 70°. Sono particolarmente virtuose per i disturbi reumatici e per le problematiche dermatologiche. Sirmione è circondata dalle acque del Lago e se facciamo sosta qui non potremo non visitare le Grotte di Catullo ed il Museo Archeologico. Si potranno, quindi, ammirare i resti di un’antica villa romana, interessante testimonianza del passato antico della località gardesana.

Gardone Riviera

Risalendo verso Nord troviamo Gardone Riviera con il celebre Vittoriale. Questo comune bresciano è annoverato fra i borghi più belli d’Italia. I sentieri dell’entroterra ricco di vegetazione costiera non si contano. Proprio qui sorge uno dei più grandi mausolei d’Italia: il Vittoriale. Qui riposa il poeta Gabriele D’Annunzio per volontà del quale l’intero complesso di edifici, giardini e l’anfiteatro furono eretti. Proseguiamo il nostro viaggio verso la sponda trentina.

La sponda trentina

Sulla sponda trentina troviamo Riva del Garda. Abbiamo già parlato di Punta Larici, in questo punto panoramico si può davvero vivere l’estasi. Riva del Garda è uno splendido centro lacustre e ospita l’Agraria omonima. Qui possiamo trovare ottimi prodotti locali come il pluripremiato Olio DOP e il Trento Doc Brezza del Garda.

Se stiamo programmando un giro sul Lago più grande d’Italia, potremmo valutare queste splendide località da visitare.

