Questo accessorio piccolo e non troppo vistoso abbraccia il corpo e regala silhouette da urlo. Stiamo parlando ovviamente della cintura, l’accessorio da posizionare sui fianchi o intorno alla vita, non solo per reggere i pantaloni. Le cinture svolgono oggi, infatti, più una funzione estetica che pratica, visto che migliorano praticamente ogni look.

A fascia o con catena ecco 10 cinture che fanno tendenza da comprare immediatamente e sfruttare per tutto l’autunno inverno 2021. Questi modelli trendy fanno perdere la testa e sono super glamour. Ecco subito di quali cinte si tratta e come abbinarle nei vari outfit.

I primi 3 modelli a cui proprio non si può dire di no

Difficile non menzionare la cintura sottile a doppio giro. Quasi tutte in questo periodo indossano i completi di blazer e pantalone e questa cinta è perfetta da portare appena sotto il petto e sopra la giacca. Essa creerà un magnifico effetto snellente del punto vita.

Il secondo modello è la cintura esotica, in stile boho chic. Si tratta di una cinta a fascia, da portare esattamente sotto il decolleté su vestiti lunghi in stile hippie o su una camicia bianca portata sopra pantaloni in vernice aderenti.

Per look grintosi e donne che non trascurano i dettagli

Gli altri due modelli sono la cinta arricciata e la belt bag. La prima è una cinta interamente ricoperta da un’arricciatura e completata da una chiusura in metallo oro o argento. Questa è perfetta su abiti e tute intere. L’altro modello è una sorta di cintura dotata di portachiavi a catena, a cui è appesa una micro-borsetta corredata da morsetto. Questa non solo sfina la figura ma riduce pure il punto vita.

E poi la cintura di pelle con occhielli dorati, indicata principalmente per la sera.

Pure i restanti 5 modelli sono uno più bello dell’altro. Si tratta, infatti, di:

cinture di cuoio da indossare su bustier;

cinture impuntate con maxi-fibbia incisa;

il cinturone alto e con maxi-fibbia (particolarmente per donne con il fisico a clessidra);

la cintura di peluche da indossare su cappotti pesanti;

il sottile nastro perfetto per spezzare abiti in tinta unita.

