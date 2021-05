L’abbigliamento è un modo per esprimere la propria personalità. Ma le giornate calde e afose fanno crescere la voglia d’indossare look freschi e comodi. È quanto promette lo stile boho chic, una rivisitazione di quello bohemien o dello stile hippie. Si tratta di accostamenti perfetti di colori, tessuti, capi e accessori particolari. Ecco qualche consiglio per portarlo alla perfezione e in modo impeccabile. Ecco che questo è il sorprendente stile del momento che mescola i colori e i tessuti dei capi del passato ad abiti freschi e sbarazzini.

Come portare lo stile boho chic

I capi di questo stile devono comunicare libertà e leggerezza. Si tratta di abiti con volant, rouches e lembi di tessuto sovrapposto. Tutto parte dai colori che richiamano la natura, come il bianco, l’écru, il color tabacco o il mattone. Le fantasie sono spesso floreali e il richiamo è sempre all’indimenticabile stile hippie.

Suggeriamo anche di puntare su lavorazioni crochet o patchwork nei tessuti, sempre rigorosamente in tinte tenui. La parola d’ordine è “comodità”, quindi via libera a gonne sopra al ginocchio o larghe in stile “gitana”.

Questo è il sorprendente stile del momento che mescola i colori e i tessuti dei capi del passato ad abiti freschi e sbarazzini. Anche i vestiti morbidi in perfetto stile francese diventano boho chic se abbinati ai giusti accessori. Sono proprio gli accessori a fare la differenza in questa tendenza, quindi ecco su quali puntare.

Quali accessori scegliere

Il colore dominante è senza ombra di dubbio l’oro. Catenine o medagliette sovrapposte incorniciano il collo attirando l’attenzione. Gli anelli o i bracciali sono spesso ricoperti di pietre o in materiali naturali come il legno.

Molti puntano anche sugli occhiali da sole, rigorosamente piccoli e leggermente tondi e con montature dorate e vetri scuri. Tutti questi accessori devono valorizzare le tinte neutre dei capi, come il color lino o il terracotta.

Per le scarpe occorre invece puntare esclusivamente sulla comodità, con sandali bassi e allacciati alla schiava. Il cappello in paglia è il re indiscusso di questo stile ed è perfetto abbinato a un kimono o a una blusa.

Per le borse invece suggeriamo materiali come la paglia o la pelle. Fondamentale sarà richiamare questi materiali sulle scarpe, anche nel modello “texano”. Le frange poi faranno realmente la differenza e renderanno impossibile passare inosservate.

