Ottobre porta con sé numerosi frutti e verdure di stagione ricche di colori ma soprattutto di proprietà benefiche per la salute. Come ricordiamo in diversi precedenti articoli, infatti pochi comprano questo superfood autunnale che è una vera esplosione di salute e ritarda l’invecchiamento.

Ottobre ci offre alimenti sani, ricchi di vitamine e sali minerali anche molto versatili in cucina, con i quali è possibile creare numerosi e squisiti piatti come questa gustosissima ricetta.

È questo l’alimento che non può mancare sulle tavole di ottobre per un pieno di vitamine e sali minerali

Dal caratteristico gusto amarognolo, la cicoria, è un alimento che per le sue proprietà benefiche dovrebbe essere portato in tavola tutto l’anno.

È una pianta erbacea ricca di antiossidanti e vitamine in particolare vitamina C ed E. Due vitamine che ci aiutano a mantenere giovane ed in salute anche la pelle. Tra i sali minerali quello contenuto in quantità maggiori è il calcio utile per la salute delle ossa e per prevenire l’osteoporosi. Sembrerebbe avere anche proprietà depurative e drenanti, perché stimolerebbe il fegato e la rimozione delle scorie dai tessuti. Ricca di fibre che aiutano il transito intestinale, sembrerebbe avere anche azione ipoglicemizzante, infatti sarebbe in grado di abbassare i livelli di glucosio nel sangue.

La cicoria è composta prevalentemente da acqua e sali minerali. Queste caratteristiche la rendono ideale da consumare in regimi alimentari ipocalorici, infatti, 100 g di prodotto avrebbero solo 12 kcal.

La cicoria non presenta particolari controindicazioni, ma un uso smodato può causare flatulenza e gonfiori.

Usi in cucina

In cucina questo alimento è molto versatile e si presta bene nella preparazione di primi e secondi piatti. Ideale da consumare come verdura sia cruda che cotta.

Ottima da consumare come insalata, dove mantiene intatte tutte le sue proprietà, drenanti e depuranti. Squisita anche se cotta, da aggiungere a risotti.

Della cicoria, in cucina, solitamente si utilizzano le foglie dal caratteristico color verde, ad eccezione di alcune di colore rosso. Dalle radici, invece, si ricava il caffè di cicoria, che è una valida alternativa al caffè classico. Ricco di proprietà benefiche, è ricco di inulina, una sostanza che aiuterebbe a riequilibrare la flora batterica. Dunque, è questo l’alimento che non può mancare sulle tavole di ottobre per un pieno di vitamine e sali minerali

Curiosità

Il caffè di cicoria che si ricava dalle radici essiccate della pianta. Un caffè adatto a tutti, perché privo di caffeina è anche un ottimo digestivo perché stimola le funzionalità digestive. Lo possiamo trovare in commercio in forma solubile o nelle versioni per la moka.