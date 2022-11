Come rendere elegante e sofisticato un look economico e farlo sembrare lussuoso

Come vestire bene spendendo poco? Essere super fashion con un piccolo budget è un desiderio piuttosto diffuso. Ma anche facilmente realizzabile. Sono le celebrities le prime a dimostrarlo indossando capi low cost di grandi catene, senza rinunciare all’eleganza di sempre. Kate Middleton sceglie spesso abiti di Zara, mentre Letizia di Spagna ha presenziato a un festival cinematografico con una gonna di H&M. Anche Chiara Ferragni si è mostrata spesso sui social con indumenti venduti a pochi euro dalle grandi catene low cost. Per dimostrarci che servono personalità e buon gusto per degli outfit d’impatto senza azzerare la carta di credito. Ecco allora i consigli degli esperti di moda di PdB per avere un look impeccabile con un budget ridotto.

Prima regola: mescolare

Come rendere elegante e sofisticato un look economico? Se partiamo da un vestito low cost abbiniamolo ad accessori di qualità, una borsa o delle scarpe griffate. L’arte del vestire è tutta qui, nel saper mescolare brand importanti e capi basici che in questo modo si valorizzano. Puntiamo sugli accessori che possono fare la differenza. Un bel pezzo può essere sufficiente per catalizzare l’attenzione.

Trasformiamo il maxi cardigan in una giacca fermandolo con una cintura di pelle che evidenzia il punto vita. Ravviviamo con un foulard di seta coloratissimo un look monocromatico nero o grigio per renderlo meno serioso. Infine indossiamo un orologio di plastica coloratissimo per illuminare un outfit scuro e personalizzarlo. Oppure concediamoci dei collant con logo per rendere fashion anche l’abitino più semplice. Non passeremo inosservate.

Come rendere elegante e sofisticato un look economico, la scelta dei tessuti

Scegliamo capi realizzati con materiali di qualità. Evitiamo i tessiti sintetici che non lasciano traspirare la pelle ed emanano cattivo odore. Optiamo invece per le fibre naturali, il lino, il cotone, la lana o il cashmere. Si possono comprare anche a prezzi accessibili in piccole boutique artigiane, nei mercatini, nei negozi online che offrono spesso prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi.

Cerchiamo capi di pregio anche nei negozi dell’usato, fisici e virtuali, dove è possibile trovare vestiti di ottima fattura e in buono stato. Un maglioncino di cashmere morbidissimo, una camicia di seta, dei pantaloni di lana scuri non passano mai di moda e si possono mixare all’infinito.

Curare i particolari

Ci sono dei particolari che fanno la differenza e rendono l’insieme più chic o più sciatto. Come i bottoni. Di solito i capi low cost, anche se realizzati con tessuti di qualità, hanno bottoni di plastica o di materiale scadente. Sostituiamoli con bottoni particolari e di buona fattura che si possono reperire facilmente nelle mercerie. Un bottone gioiello, dorato o argentato o dalla foggia particolare, farà la differenza.

Inoltre ricordiamoci di passare un po’ di vapore sui nostri abiti prima di indossarli e di controllare che non siano stropicciati per non avere un aspetto trascurato. Lucidiamo anche le scarpe e la borsa prima di uscire per essere impeccabili. Personalizziamo l’outfit con gioielli anche di bigiotteria, con perle e catene, con occhiali particolari e guanti colorati, ricordandoci di non eccedere. Indossiamo un cappello o una fascia per capelli. Ma soprattutto scegliamo secondo il nostro gusto e rispettiamo la nostra fisicità.