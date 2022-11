3 acconciature da donna semplici e veloci da fare quando si hanno solo 5 minuti di tempo

Non sempre vi è la possibilità di fare l’acconciatura che si vorrebbe, poiché richiede molto tempo. Tuttavia le soluzioni verso delle acconciature che siano anche semplici e veloci non è irrealizzabile. Vediamo allora come fare per realizzare 3 pettinature che ci accompagnino per la giornata, in soli 5 minuti.

Prima di pensare ai capelli è bene fare una corretta detersione del viso. Ma quanti sanno come procedere per avere un viso pronto al make up? Inoltre non sempre si sa che tipo di acqua sia la più adatta per la pelle. Se sia meglio detergersi con l’acqua calda o quella fredda. È importante sapere anche quante volte al giorno bisogna fare la detersione del viso. Ma vediamo come cavarsela con i capelli, con 3 acconciature semplici, soprattutto quando si ha pochissimo tempo a disposizione. Non saranno forse acconciature molto di tendenza, ma sicuramente eleganti e pratiche allo stesso tempo.

Una coda di cavallo speciale

Quando abbiamo fretta di uscire da casa allora non si ha molto tempo a disposizione. Non si ha il tempo per un’acconciatura laboriosa, allora si passa a qualcosa di più semplice. Se abbiamo i capelli lunghi e lisci, possiamo preparare una coda di cavallo con nodo laterale.

Pettiniamo i capelli e separiamoli in due chiome. Poi facciamo un primo nodo che porremo lateralmente, ad esempio a destra del collo. A questo aggiungiamone un secondo. Teniamo insieme i due nodi con una spilla da capelli e un elastico. Poi pettiniamo la parte restante dei capelli che cade accanto al collo. Una pettinatura simpatica e che si prepara in pochi minuti.

3 acconciature da donna semplici e veloci come un fermaglio fatto di capelli

Sempre per capelli lunghi, possiamo creare una sorta di fermaglio naturale con gli stessi capelli. Pettiniamo i capelli e poi prendiamo due ciocche al centro della fronte e le annoderemo dietro la nuca.

Per fare questo prendiamo la ciocca destra e la fissiamo con uno spillo dietro la nuca, passandola lateralmente dalla parte dell’orecchio. E così faremo anche con la ciocca sinistra. Poi arrotoliamo la ciocca destra e la passiamo sotto quella sinistra. Avremo un’acconciatura semplice e anche molto romantica.

Per chi ha il caschetto o i capelli non lunghi

Se avessimo i capelli fatti a caschetto simmetrico, potremmo dare un po’ di originalità e di movimento con un semplice tocco. Avremo bisogno della nostra piastra, dove arrotoleremo leggermente la parte finale di un lato dei nostri capelli. Se avessimo scelto il lato sinistro, andiamo ad arrotolare un po’ le punte in modo irregolare e sempre per ciocche. Questo tocco un po’ sbarazzino, servirà a creare un po’ di movimento e a rendere anche più giovane e casual la pettinatura. Pochi minuti per queste 3 acconciature da donna semplici e veloci, da realizzare prima di uscire di casa.