Prendere un volo aereo in Italia da Nord a Sud richiede circa un’ora. Per un viaggio in aereo verso i Paesi Europei o negli altri continenti ci impiega un po’ di tempo in più. Per questo, prima di prendere questo mezzo di trasporto volante è bene capire le controindicazioni di viaggio aereo e di volo. Per chi viaggiare in aereo è sconsigliato?

I rimedi ci sono sicuramente ma allo stesso tempo bisogna fare attenzione poiché non siamo con i piedi per terra all’interno di un aereo: ci troviamo nel cielo immenso. Si sa, viaggiare in aereo in gravidanza è sconsigliato, ma non è detto che è sempre consigliato farlo con il cane, un neonato o con dei minorenni. Ormai per viaggiare in aereo non serve più il green pass. Allora, per chi non lo ha mai preso è arrivato il tanto atteso momento? Sebbene tanta gente abbia paura di volare solo al pensiero, non si sa per certo la causa.

Cosa prendere per stare tranquilli in aereo? Chi soffre di pressione alta può prendere l’aereo? Si può viaggiare in aereo con le fratture? C’è una età massima per andare in aereo? Se queste sono le perplessità che ci frullano per la testa, vediamo le risposte a vari dubbi. Ma rispondiamo anche alla domanda principale: a chi è sconsigliato viaggiare in aereo.

Oltre alle donne in gravidanza ci sono altre persone a cui è non è consigliato viaggiare in aereo. Chi sono? Ma soprattutto come ovviare al problema? Mostreremo alcune soluzioni utili e dei rimedi.

Controindicazioni viaggio e volo

Partiamo innanzitutto dalle controindicazioni di viaggio aereo e di volo. Generalmente, è sconsigliato viaggiare in aereo per tutte quelle persone che manifestano problemi di salute, i quali: respiratori, chi soffre di aritmie o patologie cardiache.

Inoltre, per le donne incinte è sconsigliato viaggiare in aereo dopo la trentaseiesima settimana e dal terzo trimestre in poi. Viaggiare in aereo durante la gravidanza non è consigliato per le donne che soffrono già il mal di auto o mal di aereo ma soprattutto quelle che hanno avuto esperienze di parti prematuri in precedenza.

Quali sono i rischi? Chi soffre di condizioni polmonari e cardiache nota la diminuzione di ossigeno, per cui per loro è pericoloso salire su un aereo, diversamente, le persone senza queste malattie raramente notano questa condizione quando viaggiano su un aereo.

A chi è sconsigliato viaggiare in aereo

Le persone a rischio sono principalmente i pazienti che soffrono di insufficienza cardiaca. Tutte quelle persone che hanno avuto un attacco cardiaco, ossia un infarto oppure un ictus devono fare attenzione. Ecco perché è importante recarsi dal proprio medico per comprendere la situazione clinica e capire se si è predisposti a fare un viaggio in aereo.

Rimedi

Alcune precauzioni esistono e possono ridurre i rischi e i pericoli. Viaggiare in aereo non è sconsigliato solo per le donne in gravidanza, come accennato, ma anche per le persone che soffrono di determinate patologie. Per evitare qualsiasi tipo di disagio su un aereo ci sono delle cose comuni da fare prima, durante e dopo il viaggio. Tra cui:

passeggiare una volta ogni ora prima di decollare

indossare calze a compressione

sollevare le gambe mentre si è seduti sull’aereo più volte durante l’ora

assumere farmaci suggeriti da un esperto

Infine, portare la propria cartella clinica durante il viaggio è essenziale, aiuterà il medico di bordo o le strutture mediche disponibili nei vari Paesi a prestare soccorso alle persone dopo il volo. Chiedere i nomi degli operatori sanitari da contattare per l’emergenza è fondamentale.