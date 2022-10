Tra i fiori più bizzarri al Mondo troviamo l’aro titano detto il Fiore Cadavere

Chi è appassionato di giardinaggio, e lo pratica con dedizione e passione, sa quanto sia importante leggere ogni giorno informazioni riguardo i fiori e le piante. Infatti, in questo campo non si smette mai di imparare e, se si vogliono ridurre gli errori, è necessario tenersi sempre aggiornati. Ad esempio, in questo periodo bisognerebbe conoscere quali sono i lavoretti, le semine e i trapianti che è possibile effettuare nel mese di novembre.

A volte, però, molti amano leggere dei contenuti più leggeri, che riguardano, ad esempio, le curiosità legate al mondo della natura. In questo articolo cercheremo di accontentare chi cerca informazioni di questo tipo, svelando alcuni dei fiori che, per le loro caratteristiche, sono considerati tra i fiori più bizzarri al Mondo.

Un fiore che ha stracciato diversi record mondiali

Un fiore molto particolare, ad esempio, è l’aro titano, conosciuto anche come fiore cadavere. Appartenente alla famiglia delle Aracee, il nome scientifico è Amorphophallus Titanum ed è considerato tra i fiori più grandi in natura.

Osservando l’aro titano, ciò che noteremo è che i fiori sono piccolissimi e ammassati gli uni sopra gli altri, e che la spata assolve alla funzione di petalo, avvolgendo e racchiudendo lo spadice. Quest’ultimo può raggiungere addirittura i 3 metri di altezza.

Le particolarità di questa pianta, però, non finiscono qui. I fiori, infatti solitamente sono molto profumati ma, durante la fioritura, che dura dai 3 ai 4 giorni, iniziano a emanare un odore insopportabile. La puzza è talmente fastidiosa per gli esseri umani (ma non per gli insetti impollinatori) che ricorda proprio quello di una carcassa in decomposizione. Un altro record dell’aro titano è il suo peso. Infatti, la pianta, nella sua interezza, potrebbe arrivare a pesare addirittura 50 kg, anche se ci sono casi in cui il peso ha sfiorato i 155 kg.

Essendo endemico delle foreste tropicale dell’isola di Sumatra, il fiore cadavere potrebbe non adattarsi molto bene in habitat diversi. Inoltre, fiorisce raramente in natura, tanto da essere considerata una specie in via di estinzione.

Tuttavia, molti orti botanici, giardini e vivai, sparsi in tutto il Mondo hanno coltivato questa pianta spettacolare. In Italia, ad esempio, il primo esemplare è stato coltivato nel Giardino dei Semplici a Firenze, dove è possibile ammirarlo in tutta la sua maestosità.

Tra i fiori più bizzarri al Mondo c’è anche l’orchidea scimmia

Un altro fiore davvero molto particolare è il Dracula Saulii, scoperta abbastanza recentemente (2006) in Perù. Si tratta di una piccola orchidea bianca e soffice che, guardandola, somiglia proprio al volto di una scimmia. Un’altra pianta dalle sembianze simili è la Dracula Simia, un’orchidea che si trova in alcuni Paesi dell’America del Sud, in particolare in Colombia, Ecuador e Perù.

Tra le piante più curiose, per via della loro forma, spiccano inoltre l’Antirrhinum e la Psychotria Sublime. La prima, anche chiamata bocca di leone achenio, somiglia molto a dei teschi in miniatura. Nell’antichità, molti la piantavano in giardino perché, pensando avesse un potere mistico, avrebbe potuto portare fortuna e proteggere la casa.

La seconda pianta, infine, è considerata tra le più “romantiche” del pianeta, perché la sua forma ricorda molto delle labbra carnose. Essa si trova principalmente in America centrale dove è famosa per la sua produzione di sostanze allucinogene. Anche la Psychotria Sublime, tuttavia, è una specie in via d’estinzione per via della perdita di habitat.