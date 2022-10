Come fare per viaggiare in aereo o treno spendendo poco o gratis

Viaggiare è bello e lo si vorrebbe fare più spesso. Tuttavia non sempre si ha tempo a disposizione e a volte manca anche la possibilità economica. Ecco allora la necessità di poter effettuare dei viaggi che risultino abbastanza economici.

Viaggiare non è solo un modo di distrarsi e rilassarsi. Potrebbe anche essere l’occasione per visitare alcune mostre. Si incontrano così le opere di grandi artisti che per vederle, richiederebbero viaggi lunghi e costosi. Inoltre incontrare pittori, scultori e fotografi famosi, è anche questo un modo per viaggiare all’interno del mondo dell’arte. Ad ottobre ci sono delle mostre da non perdere.

Vincere dei viaggi per Parigi o New York

Se viaggiare gratis è quasi un miraggio da deserto, tuttavia non è impossibile. A volte basta solo avere una certa conoscenza del web e delle offerte che si celano, oltre a un piccolo colpo di fortuna.

La compagnia di bandiera francese Air France, di tanto in tanto propone dei piccoli concorsi. Si partecipa online ed è possibile vincere dei biglietti gratis per destinazioni come Parigi. Basta andare sul sito della compagnia nella sezione dedicata ai quiz.

Si potrebbe vincere un viaggio di andata e ritorno per Parigi o New York, per due persone. Si partecipa compilando un formulario e poi partecipando al gioco proposto. Per rispondere bene, bisogna prepararsi sulle destinazioni dei voli di Air France, che sono molte. Si può giocare fino al 6 novembre 2022.

Come fare per viaggiare in aereo senza una meta

In genere quando si decide di fare una breve vacanza o un weekend, si comincia a programmare il viaggio. Si sceglie la città di destinazione e si stabiliscono le date. Poi si inizia la ricerca e bisogna essere davvero fortunati per riuscire a trovare un viaggio low cost.

Un modo per poter viaggiare a prezzi bassi, se non stracciati, è di non stabilire date o mete. Bisogna affidarsi alle offerte più promettenti che si trovano al momento su internet. In questo modo è possibile raggiungere delle destinazioni con biglietti che costano veramente poco.

Buone promozioni si possono trovare su alcune destinazioni delle capitali europee. L’occasione però va colta al volo. Per cui se si trovasse un prezzo bassissimo su Praga, ad esempio, non bisognerebbe lasciarsi sfuggire l’occasione. A volte si pensa, che rinunciando all’offerta, se ne troverà in seguito un’altra. Forse sarà così, ma nella maggior parte dei casi non lo è.

Viaggiare leggero

Rispetto al passato, ecco come fare per viaggiare in aereo. La differenza si trova nel fatto che costa molto il bagaglio in stiva. Quando si viaggia in aereo, perciò, sarebbe meglio portare solo il bagaglio da cabina. Ha un peso limitato, ma ciò che occorre per un weekend ci dovrebbe entrare. Il vantaggio è di avere dei biglietti che costano meno.

Inoltre se si avesse bisogno di qualcosa, una volta giunti a destinazione, si potrebbe anche comprare sul posto. Certamente rientrerebbe nel prezzo, che si sarebbe pagato con il bagaglio in più.

