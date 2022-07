A molte persone fanno letteralmente ribrezzo, al punto da generare in tutto e per tutto una fobia. Ci riferiamo, nello specifico, agli scarafaggi che si possono trovare in casa anche quando gli ambienti domestici sono tenuti in un perfetto stato di igiene.

Questo perché molto spesso gli scarafaggi, nel fare strada, possono arrivare da spazi infestati vicini alla nostra abitazione. Inoltre, gli scarafaggi sono abili pure a nascondersi e spesso rilevare la loro presenza non è così facile.

Vediamo allora di fornire alcune informazioni utili al riguardo. Questo anche considerando il fatto che, proprio in questo periodo, gli scarafaggi sono sempre gli insetti più temuti dell’estate.

A che ora escono gli scarafaggi in cucina a caccia di cibo e cosa fare anche per scoprire da dove vengono

Nel dettaglio, la prima cosa da dire sugli scarafaggi è quella per cui vederli in casa di giorno è una vera e propria rarità. Si tratta, infatti, di insetti che sono furbi e anche notturni. Ovverosia, escono solo in ambienti dove anche per qualche ora c’è totale assenza di luce. Non solo quella solare, ma anche quella artificiale.

Di notte è quindi la risposta riguardo a che ora escono gli scarafaggi in cucina a caccia di residui e di rimasugli di cibo. Ragion per cui c’è una cosa da fare al riguardo sempre in cucina. Ovverosia, non andare mai a dormire lasciando i piatti sporchi della cena.

Anche il sacco del rifiuto umido in casa è meglio non lasciare. Meglio infatti andare a dormire con la cucina sempre pulita e igienizzata. Altrimenti, svegliandosi di notte a prendere magari dell’acqua in frigo, l’incontro ravvicinato con qualche scarafaggio potrebbe essere davvero inevitabile.

Da dove escono le blatte, dal caso episodico alla presenza del nido

La presenza di scarafaggi in casa può essere del tutto episodica e dopo averli scovati e uccisi tutto finisce. Tutto cambia, invece, se nel frattempo gli scarafaggi hanno formato un nido. In tal caso la casa rischia di essere infestata. Dalla cucina al bagno, fino a presentarsi pure in camera da letto. Per evitarlo, la soluzione migliore è di norma quella di rivolgersi a una società di disinfestazione.

In poco tempo la presenza di scarafaggi in cucina sarà solo un lontano ricordo. In particolare, gli esperti della disinfestazione, dopo aver effettuato un sopralluogo, posizioneranno in posti strategici della cucina, ed eventualmente anche in altri ambienti domestici, un apposito gel che uccide gli scarafaggi.

