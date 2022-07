Ideale come antipasto o piatto unico, il rotolo di frittata è perfetto da preparare quando si ha poco tempo. In estate, poi, scarseggia anche la voglia di adoperarsi dietro ai fornelli. Si scelgono piatti rapidi e anche più leggeri, così da non appesantirsi troppo.

In questo periodo, non mancano feste e aperitivi dentro e fuori casa. Dunque, è meglio fare scorta di ricette facili, veloci e sfiziosissime per deliziare amici e parenti. Gli antipasti freddi e senza cottura, ad esempio, sono un vero asso nella manica per stupire gli ospiti in poche mosse.

Quest’oggi, invece, è il turno di una ricetta furba, semplice e anche bella da vedere. Questo rotolo di frittata estivo, infatti, sarà pronto in meno di 20 minuti e piacerà a tutti, grandi e piccini. Di seguito, ecco tutto l’occorrente per 4 persone

Ingredienti per la base

6 uova;

100 g di parmigiano grattugiato;

un pizzico di sale;

prezzemolo q.b.;

pepe nero q.b.

Per la farcitura

100 g di prosciutto cotto;

100 g di scamorza.

Questo rotolo di frittata estivo e farcito si cuoce velocemente al forno o in padella ed è perfetto per una cena veloce. Procedimento

Realizzare il rotolo di frittata estivo e ripieno è un gioco da ragazzi. In una ciotola sbattere le uova e unire il formaggio grattugiato. Poi, aggiungere anche il prezzemolo tritato finemente, un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Amalgamare tutti gli ingredienti con l’aiuto delle fruste elettriche. Il composto dovrà apparire spumoso e omogeneo. A questo punto, versare il composto in una teglia da forno, foderata con un foglio di carta forno. Livellare con un cucchiaio lo strato di uova e far cuocere per circa 15 minuti in forno preriscaldato alla temperatura di 180° C. Oppure, la frittata si può cuocere in padella con un filo d’olio.

Una volta cotta la frittata, lasciare intiepidire per qualche minuto e poi aggiungere il ripieno. Disporre le fette di prosciutto e quelle di scamorza. Arrotolare la frittata su sé stessa, aiutandosi con la carta forno. Formare il rotolo e compattare bene con le mani per far aderire i bordi alla perfezione. Avvolgere il rotolo in una pellicola trasparente e lasciarlo in frigo. Poi, sfilare la pellicola, tagliare a fette e servire freddo. In poche mosse si potrà portare in tavola un piatto goloso e facilissimo.

