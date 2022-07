La discesa delle quotazioni viene da lontano. Adesso, come già anticipato da qualche mese, dopo una discesa durata un anno il titolo Piaggio potrebbe essere sul punto di ripartire al rialzo. Infatti, il triplo minimo su Piaggio potrebbe presto far volare le quotazioni del titolo.

Già in passato, infatti, area 2,2 euro aveva frenato la discesa delle quotazioni. Soprattutto alla luce della chiusura settimanale dell’8 luglio, poi, potrebbero essersi create tutte le condizioni per una ripartenza al rialzo. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 2,524 euro. Questo livello, infatti, già precedentemente aveva frenato i tentativi di rialzo di Piaggio.

Qualora lo scenario rialzista dovesse essere confermato, le quotazioni di Piaggio potrebbero dirigersi verso area 3,22 euro.

Al ribasso, invece, l’ultima spiaggia passa per area 2,09 euro. Una chiusura settimanale sotto questo livello potrebbe aprire le porte ad un’accelerazione ribassista verso i minimi storici in area 1,2 euro.

La valutazione del titolo Piaggio

La valutazione del titolo dipende molto dai parametri che si decidono di utilizzare. Qui di seguito riportiamo, come mostrato su molte riviste specializzate, le indicazioni che arrivano dai parametri più comunemente utilizzati dagli investitori.

Il rapporto prezzo/utili, forse il parametro più utilizzato, esprime una sopravvalutazione di circa il 15% rispetto al valore medio del settore italiano. Questo livello di sopravvalutazione è confermato anche dal confronto con il settore europeo.

Di fatto, però, il PE è isolato nell’indicare la sopravvalutazione di Piaggio. Ad esempio, il titolo è valutato 0,63 volte il suo fatturato del 2022. Ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 10%. È interessante notare, poi, che, anche considerando le attese di crescita, il titolo rimane ancora sottovalutato tra il 10% e il 15%.

Molto interessante, poi, è il rendimento del dividendo distribuito dalla società. Allo stato attuale, infatti, si aggira intorno al 6,5%, ma negli anni a venire le attese sono per un ulteriore miglioramento, con un rendimento che dovrebbe essere superiore all’8%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il consenso medio degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Il triplo minimo su Piaggio potrebbe presto far volare le quotazioni del titolo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta dell’8 luglio a quota 2,318 euro, in rialzo del 2,84% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Lettura consigliata

Il Ftse Mib Future conferma l’inversione rialzista e adesso punta obiettivi molto ambiziosi