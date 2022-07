L’attività fisica è essenziale per allontanare tutti i rischi che può comportare per la salute la vita troppo sedentaria. Pur tuttavia, l’esercizio fisico giornaliero spesso salta per imprevisti o comunque per impegni che sono legati spesso non solo al lavoro, ma anche alla famiglia.

In altre parole, fare ginnastica o una corsa ogni giorno è davvero difficile quando la vita è piena di impegni. Ma è ancor più difficile fare un po’ di moto con costanza pure in assenza di alcun tipo di pianificazione e di programmazione.

Vediamo allora di capire quale può essere, durante la giornata, il momento giusto tanto per andare a correre quanto per fare attività fisica. Sperando che non arrivi magari la classica telefonata che ci costringa a doversi fermare per tornare al lavoro oppure a casa. Anche in questo caso di corsa.

A che ora correre o fare attività fisica giornaliera anche tenendo conto degli impegni lavorativi e familiari

Nel dettaglio, il vero trucco per fare attività fisica o una corsa nei dintorni della propria abitazione è quella di sfruttare il risveglio, che è il momento migliore per non avere mai degli imprevisti.

Di mattina presto è quindi la risposta alla domanda “a che ora correre o fare attività fisica giornaliera?”. Con l’esercizio fisico che, dopo otto ore di sonno, permette tra l’altro di rimettere in modo tutto il corpo a partire dalla muscolatura. Basterà, quindi, puntare la sveglia trenta minuti prima del previsto per non rinunciare praticamente mai a una corsa oppure al tapis roulant se a casa è presente.

Con le palestre aperte H24 gli impegni lavorativi e familiari non sono più un problema

Ma ci sono addirittura coloro che si alzano davvero all’alba per fare un’ora di esercizio fisico recandosi presso la più vicina palestra. In quanto sparse un po’ dappertutto in Italia ci sono ormai pure le palestre che sono sempre aperte. Proprio perché per molti fare attività fisica, e coniugare i tempi di lavoro e di cura della famiglia, è diventato sempre più difficile.

Quello delle palestre che sono aperte H24 è un nuovo modo di fare business nel settore. In genere, le palestre aperte a tutte le ore del giorno e della notte, spesso anche festivi compresi, sono quelle che fanno parte di reti in franchising. Offrendo così alla clientela la possibilità di potersi allenare appena hanno qualche ora libera senza più dipendere dai ritmi spesso frenetici della vita quotidiana.

