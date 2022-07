Prima o poi tocca a tutti e non possiamo sottrarci. La fatidica prova costume è lì che ci aspetta, inesorabile. Anche perché la data di partenza per le ferie si avvicina in maniera sempre più rapida e quei chili di troppo sembrano non volerci abbandonare. Ecco perché ognuno di noi si preoccupa di trovare qualche attività da fare, perfetta per perdere rapidamente peso. Chi si dà agli sport, per lui, più improbabili. Chi va in giro bardato, convinto che sudando dimagrirà prima. E chi si sottopone a diete forzate, sognando di notte piatti di pasta ricchi di ragù.

Va bene andare a correre, ma facendolo in questo modo potremmo avere più probabilità di dimagrire

Ed è un peccato, allora, che in pochi conoscono questo incredibile trucco per perdere finalmente peso quando andiamo a correre. Sicuramente, la corsa è una delle soluzioni più gettonate. Anche se non è automatico che andare a correre si traduca in chili di meno. Del resto, le strade che, d’inverno, erano popolate solo da runner, in queste stagioni si riempiono di improbabili podisti. Gente che non corre mai si mette ad allenarsi come se non ci fosse un domani. Rischiando.

Persone che vanno a correre con le scarpe da ginnastica, rischiando infortuni ai piedi. Che si coprono con tute e giacche a vento, anche se fuori fa un caldo infernale. Oppure che non si idratano nel modo giusto. Che partono troppo veloci, convinti che il riscaldamento sia roba solo riservata agli atleti. Peccato, perché ci sono anche esercizi specifici di corsa, divertenti, per perdere peso. Insomma, come dei buoni padri di famiglia, anche se decidiamo di andare a correre, dobbiamo farlo in maniera intelligente. E con costanza. Che è uno dei problemi di tanti aspiranti podisti.

Pochi conoscono questo incredibile trucco per perdere finalmente peso quando andiamo a correre e poter salire sulla bilancia con più spensieratezza

Che si scoraggiano e lasciano perdere. Ed ecco, allora, qual è il trucco per essere finalmente produttivi durante le corse. Ovvero, farlo in compagnia. Quando si è soli, infatti, è più facile affrontare l’allenamento con un impegno minore. Ci prendiamo le giustificazioni e non completiamo gli obiettivi prefissati. Quando si corre in gruppo o con un’amica è più facile rispettare l’impegno che si è presi di percorrere quel tot di chilometri. Anche solo per non lasciare solo l’altro. Un po’ come il padrone del cane che esce a fargli fare pipì anche se piove. Non solo. A volte abbiamo la scusa con noi stessi per non uscire, ma sapere che un altro si è organizzato per farlo, ci costringerà ad andare.

A volte, ci si sente anche inadatti, quando non si corre da troppo tempo. Farlo da soli ci imbarazza e, magari, ci spinge a fermarci subito. Essere insieme ad un altro, invece, fa sentire allo stesso livello, motivandoci ad andare avanti. Il podismo insieme agli altri, poi, fa andare più veloce e per più chilometri, cosa che, da soli, non sempre succede. Anche perché ci si sostiene a vicenda. Insomma, per tutta una serie di motivi, il trucco per essere sicuri di correre con costanza e, di conseguenza, perdere peso, è questo.

Approfondimento

Per perdere velocemente peso e bruciare più calorie possibile dovremmo uscire esattamente a quest’ora per andare a correre, fare queste cose e non commettere questi errori