Chi ama l’avventura sa bene che ci sono posti incredibili che offrono esperienze di questo tipo in tutto il Mondo. Un viaggio zaino in spalla sulle Ande, un giro a Machu Picchu o una scalata per scoprire il Nepal. Tra l’America del Sud e l’Asia, i posti in cui vivere un’avventura non scarseggiano di certo. Ma sono dall’altro capo del Mondo e non tutti si possono permettere viaggi lunghi e anche un po’ costosi. Però non tutti sanno che possiamo vivere un’avventura adrenalinica anche a pochi chilometri di distanza. Sebbene in molti non lo sappiano, anche la nostra bella Italia offre paesaggi incredibili che si difendono bene.

Per un viaggio all’insegna dell’adrenalina vivendo un giorno da spia basta avventurarsi in questo itinerario spettacolare tutto italiano

È come quando decidiamo di visitare Roma e le sue incredibili meraviglie. Siamo così accecati dalla storia e dai vari stili che si intrecciano che è impossibile pensare ci sia nulla di più bello. E invece, spostandoci di qualche chilometro verso i Castelli Romani, possiamo ammirare rovine incredibili che ci lasciano senza fiato. Ovvio, è difficile competere con San Pietro o il Colosseo, ma non è forse bello stupirsi davanti a bellezze inaspettate? È proprio questo l’effetto che ci farà questo itinerario adrenalinico degno di James Bond. Infatti, è proprio su questo percorso che si svolge una delle scene più entusiasmanti del 22esimo capitolo di 007.

Un percorso che si snoda tra rupi a strapiombo, gole e tunnel

Non ci troviamo in Messico o in Nepal, ma siamo proprio in Italia, a pochi chilometri dal Lago di Garda. Un piccolo comune in provincia di Brescia, Tremosine, che ha forse una delle strade più belle al Mondo. Strada della Forra è così incredibile che è impossibile non rimanere estasiati. Una strada panoramica costruita intorno al 1900 che è diventata ormai un’attrazione per i turisti di tutto il Mondo. Una fama cresciuta solo dopo averla vista percorrere da James Bond in Quantum of Solace. Questo percorso prende il nome dalla forra, appunto, scavata dal torrente Brasa. Al contrario dell’inseguimento ad alta velocità di James Bond, questa strada andrebbe percorsa lentamente. Solo un giro panoramico ci permette di ammirare l’incredibile paesaggio che si intreccia tra rupi e strapiombi. Percorrerla in moto forse è la cosa più simile ad un viaggio nell’Eden, respirando i profumi diffusi intorno a noi. Una volta nei paraggi, non visitiamo solo Tremosine sul Garda, ma avventuriamoci intorno a questo meraviglioso lago. Tra Riva del Garda, Limoni o Vesio non ci pentiremo di aver scelto l’Italia per la nostra vacanza.

Insomma, per un viaggio all’insegna dell’adrenalina vivendo un giorno da spia non possiamo lasciarci sfuggire questa occasione. Perché andare dall’altro capo del Mondo quando anche i registi di James Bond scelgono l’Italia come set? Il nostro Bel Paese è una continua scoperta di posti incredibili.

Approfondimento

Canyon e cascate da lasciare senza fiato in questa località italiana poco conosciuta