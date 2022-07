Una casa nel posto più amato dove trascorrere le vacanze è il sogno di molti di noi. Spesso sembra irrealizzabile a causa dei costi elevati che si dovrebbero affrontare.

Però può sembrare noioso e ripetitivo vivere la propria vacanza sempre nello stesso luogo anno dopo anno. Quando si hanno dei figli che desiderano scoprire posti nuovi o se si ama cambiare, l’acquisto di una seconda casa potrebbe essere vincolante. Ma ci sono delle cose da valutare che potrebbero smentire questi fatti.

Vedremo come si potrebbe comprare una abitazione al mare, in montagna o al lago e trascorrere ugualmente vacanze sempre diverse.

Come comprare una casa vacanze spendendo meno di 30.000 euro anche in Sardegna o alle Canarie

Per spendere davvero poco accaparrandosi una casa anche in posti prestigiosi un modo c’è.

Si chiama multiproprietà. Scegliendo questa formula si acquista un immobile in più persone, diventando comproprietari.

Ognuno avrà il diritto di abitare la casa in alcuni periodi dell’anno che vengono stabiliti al momento dell’acquisto. A volte i proprietari si accordano per una rotazione. Questo può servire per consentire a tutti l’uso della casa in momenti diversi dell’anno. In altri casi ci si può accordare sulla possibilità di scegliere settimane flessibili purché siano durante un arco temporale stabilito. Questa potrebbe essere la soluzione ideale per chi riesce a programmare le proprie vacanze con largo anticipo.

Dunque se si ama frequentare sempre o quasi sempre lo stesso posto per le proprie vacanze, la multiproprietà può essere un buon investimento.

Il risparmio per l’acquisto rispetto ad una tradizionale compravendita immobiliare è enorme. Basta fare un giro online per vedere che i prezzi oscillano tra i 10 mila ai 50 mila euro per le località più esclusive.

Come cambiare luogo di villeggiatura anche quando si acquista una multiproprietà

Avere una casa di proprietà consente di non dover cercare l’hotel e prenotarlo, permette di vivere le ferie nelle comodità casalinghe e di invitare amici e parenti. Inoltre è possibile affittarla per il periodo di nostra assegnazione qualora non dovessimo sfruttarla personalmente. Ecco come comprare una casa vacanze spendendo davvero poco.

La multiproprietà può anche essere scambiata. Esistono delle società che consentono di rendere flessibile il diritto di proprietà sull’immobile. Diventando membro di una di queste società si potranno scambiare le proprie settimane accaparrandosi una vacanza in una delle migliaia di resort in tutto il Mondo.

Esistono diverse società di questo tipo e i costi di adesione possono andare dai 100 ai 300 euro. La scelta potrà essere fatta sulla base dei vantaggi offerti e del numero di affiliati che la società vanta.

