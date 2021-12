Con l’andare degli anni, il metabolismo cambia e, con questo, anche la nostra corporatura.

Non è una regola fissa, eppure molte persone, superati i fatidici 40 anni, iniziano a far fatica a perdere peso. In questi casi, se prima bastavano pochi giorni per smaltire un gonfiore eccessivo, oggi ciò diventa complicato e, anzi, a volte davvero difficile. A proposito di questo, però, altro che diete ferree e privazioni, perché per ridurre la pancia dopo i 45 anni bisognerebbe conoscere questi 3 trucchetti.

Inoltre, forse non tutti sanno che l’aumento del peso potrebbe dipendere anche da una scarsa qualità del sonno. Infatti, se a 50 anni dormiamo poco e male potrebbe essere colpa di questo cambiamento nel nostro corpo.

Oltre a conoscere queste dritte, un elemento che potrebbe aiutarci a contrastare il disagio dato dalla presenza di chili in più è l’abbigliamento. Basta sapere quali sono i capi migliori per valorizzare la nostra figura e il gioco è fatto.

In particolare, con questi 3 pezzi d’abbigliamento, ci sentiremo a nostro agio e più rilassate con il nostro fisico. Scopriamo subito di cosa si tratta.

A 50 anni sono questi 3 gli indumenti perfetti per mascherare i chili di troppo e sembrare toniche e slanciate

Partiamo con un grande classico: il blazer.

Se c’è un capo che tutti dovrebbero avere nel proprio armadio, è proprio questo. Si tratta di una giacca lunga, che scende sotto il lato b e che accompagna morbidamente la figura.

Il blazer sfinerà la corporatura e maschererà i chili di troppo, ma con un vantaggio in più. Infatti, questo capo è perfetto in ogni situazione ed occasione, dalle più formali ed eleganti, a quelle più casual e sbarazzine. Potremo usarlo in ufficio, ad un appuntamento di lavoro o ad un aperitivo con amici.

I pantaloni perfetti per sfinare il fisico

Un’altra chicca che non dovrebbe mai mancare nel nostro armadio sono i pantaloni palazzo.

La carta vincente di questo modello è che i pantaloni palazzo evidenziano il punto vita, ma rendendolo più slanciato. Ciò accade grazie al gioco di lunghezze con la parte della gamba, che verrà anch’essa sfinata.

Questi pantaloni mascherano molto gli eventuali rotolini tipici della zona fianchi, glutei e gambe e ci faranno sembrare anche più alti. L’ideale, poi, sarà abbinarli a un paio di scarpe con il tacco, per aumentare l’effetto ottico di una gamba lunga e slanciata.

Questa gonna è l’ideale per le persone che hanno classe da vendere

La gonna che slancia dovrà ovviamente avere la vita alta. Ecco perché il modello perfetto per chi deve nascondere qualche rotondità è la longuette.

È molto femminile e regala immediatamente grande classe e raffinatezza. Ne esistono di diversi tipi, da quella più stretta a sigaretta, a quella più larga a campana. Chi non vuole sentirsi troppo fasciato, dunque, dovrà optare per la seconda scelta.

Con questi 3 capi ci sentiremo a nostro agio con il nostro corpo, e ci dimenticheremo delle nostre paranoie. Infatti, a 50 anni sono questi 3 gli indumenti perfetti per mascherare i chili di troppo e sembrare toniche e slanciate.