Affondiamo i denti in questo dolcetto soffice come una nuvola, pronto in soli 10 minuti, senza uova né latte

Ogni tanto ci prende quella voglia incontenibile di dolce. Quando succede, iniziamo a vagare per casa, in cerca di un qualcosa di sfizioso che possa soddisfare il nostro appetito e la nostra golosità.

Il problema è che, la maggior parte delle volte, accontentiamo le nostre voglie con dolcetti preconfenzionati, che non sappiamo esattamente cosa contengano. Per questo motivo abbiamo pensato di preparare un dolce gustosissimo e molto veloce da preparare, perfetto anche per coloro che non hanno troppo tempo da dedicare alla cucina.

Prepareremo insieme dei brownies soffici, morbidi, in cui affondare i denti sarà un vero piacere. Questo, però, non è l’unico punto a favore dei nostri brownies. Un’altra chicca riguarda il fatto che non utilizzeremo né latte vaccino né uova, rendendo questi dolci perfetti anche per chi soffre di intolleranze. A tal proposito, è bene sapere che se non vogliamo utilizzare il latte nelle ricette possiamo sostituirlo con queste sfiziose varianti.

Ora, però, iniziamo subito con la ricetta.

Affondiamo i denti in questo dolcetto soffice come una nuvola, pronto in soli 10 minuti, senza uova e senza latte

Ingredienti:

250 grammi di farina 00;

200 grammi di cioccolato fondente o al latte;

50 grammi di cacao amaro in polvere;

150 ml di latte di soia (o altri tipi di latte vegetale);

3 cucchiai di lievito per dolci;

400 grammi di zucchero;

1 busta di vanillina;

150 ml di panna liquida;

100 ml di burro vegetale;

10 gr di sale.

Procedimento:

Per prima cosa iniziamo a sciogliere il cioccolato a bagnomaria, aggiungendo in padella anche il latte e 200 gr di zucchero. Mescoliamo il tutto, fino ad ottenere una soluzione omogenea.

Versiamo il composto in un contenitore e aggiungiamo la farina precedentemente setacciata. Versiamo nel composto anche il caca amaro e l’olio, molto lentamente.

Mescoliamo il tutto con una spatola, inseriamo anche la vanillina e il lievito e continuiamo a girare. Quando avremo ottenuto un prodotto omogeneo e senza grumi, versiamo tutto in una teglia. Per fare tutto ci basteranno solo 10 minuti.

Ora inforniamo a 180° in forno statico per 25-30 minuti, quindi facciamo la prova stecchino. Quando sarà asciutto, estraiamo la torta dal forno. Lasciamo raffreddare, quindi tagliamo la torta in diversi quadrati.

Prepariamo il caramello salato per guarnire

Scaldiamo lo zucchero rimasto in un pentolino e lasciamo che si sciolga. In questa prima fase non sarà necessario mescolare. Lo zucchero inizierà a colorarsi, diventando dorato.

A parte scaldiamo la panna, senza farla arrivare ad ebollizione. Aggiungiamola, quindi, allo zucchero sciolto e mescoliamo bene il tutto fino a ottenere un composto denso e cremoso.

Gli ultimi passaggi per ultimare il dolce

Spegniamo il fuoco, aggiungiamo il burro vegetale tagliato in piccole parti, il sale e mescoliamo ancora. Il nostro caramello è praticamente pronto.

Versiamolo in un barattolo sterilizzato e facciamolo raffreddare un po’, quindi facciamolo cadere a pioggia sui nostri brownies.

Quindi, affondiamo i denti in questo dolcetto soffice come una nuvola, pronto in soli 10 minuti, senza uova e senza latte. Questi quadretti morbidi al cioccolato con caramello salato ci faranno impazzire e saranno anche più leggeri di quelli normali.