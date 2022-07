Programmare le vacanze talvolta può diventare motivo di stress e discussioni quando bisogna mettere insieme i diversi gusti dei componenti familiari. Nella stessa famiglia può esserci chi ama la montagna, chi ama il mare, chi vuole divertirsi e chi invece vuole rilassarsi. Per fortuna l’Italia è una terra meravigliosa con tantissimi luoghi che mettono insieme cultura, relax e divertimento. Ad esempio anche chi vuole vivere la sera senza spendere troppo amerà questa città premiata per mare limpido e distese di sabbia bianca.

Ovvero Budoni, una piccola cittadina affacciata sulla costa a nord-est della Sardegna, con uno straordinario mare turchese. Ma oltre a località marittime, molti prediligono visitare città che magari non hanno mai visitato o magari desiderano ritornarvi per la loro infinita bellezza. Come ad esempio la romantica Venezia, Napoli, Roma o Firenze. Chi non ha mai visitato Firenze rimarrà incantato dalla sua straordinaria bellezza che la fa annoverare tra le città più belle del Mondo. Ricca di storia e di bellezze architettoniche, riempie gli occhi di meraviglie. Da queste città poi ci si può spostare per raggiungere località di mare o di montagna.

Si trova ad un’ora da Firenze questa spiaggia bianca che sembra le Maldive e invece é in Toscana

Arrivati a Firenze si rimane totalmente senza parole di fronte alla magnifica Piazza del Duomo dove troneggia il Duomo con la famosa cupola di Brunelleschi. Nonché il Battistero e il Campanile di Giotto. Senza parlare della maestosità di Piazza della Signoria e del romanticissimo Ponte Vecchio dove potersi godere un tramonto spettacolare. Dopo aver trascorso qualche giorno in questa magnifica città, si potrà rimanere affascinati dalle bellissime spiagge poco distanti da lì. Infatti si trova ad un’ora da Firenze questa spiaggia bianca dal mare blu che ci sembrerà di stare in una località tropicale, ma invece è in Toscana.

In particolare, per coniugare cultura e mare, a pochi passi da Firenze si può raggiungere Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. Fanno parte di Rosignano le frazioni di Chioma, Castiglioncello, Rosignano Solvay, Vada e Mazzanta affacciate sul mare e incredibilmente affascinanti. Rosignano Solvay è famosa per le tanto discusse spiagge bianche, perché sembra di stare davvero alle Maldive per il colore della sua sabbia. I riconoscimenti avuti negli anni, come la bandiera blu, certificano la qualità delle acque. Nonché dei servizi offerti. Si ricorda infatti che tale riconoscimento viene assegnato alle località balneari turistiche che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Ma rimangono divieti di balneazione riguardanti alcune zone del litorale.

