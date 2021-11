Specialmente dopo i 50 anni, il nostro fisico cambia facendoci a volte sentire inadeguate. Mantenersi in forma diventa più difficile e questo potrebbe gettarci nello sconforto.

Spesso i chili in più si concentrano soprattutto sull’addome, ma pochi sanno che per ridurre il girovita a 50 anni senza sforzi bastano 2 semplici esercizi.

Spesso non ci pensiamo, ma scegliere i capi giusti può aiutarci a nascondere qualche difetto. Infatti, ecco 9 capi favolosi per nascondere la pancia anche dopo i 50 anni e sembrare subito più magre.

Fortunatamente, l’abbigliamento può venire in nostro aiuto. A questo proposito, abbiamo già svelato 5 capi stupendi da indossare anche dopo i 50 anni per dimostrare 10 anni in meno.

Se vogliamo saperne di più e scoprire i capi più adatti a noi, non ci resta che continuare a leggere l’articolo.

L’abito a trapezio è adatto alle donne di tutte le età e non mette enfasi sul ventre. Questo tipo di abiti è perfetto nel nostro caso perché non costringe la figura ma la mette in risalto nascondendo il ventre.

Se le nostre gambe sono un punto di forza, indossiamo abiti a trapezio sopra le ginocchia in modo da spostare il focus lontano dalla pancia.

Scollo a V

Che siano top, camicie o abiti, lo scollo a V è perfetto per nascondere la pancia, soprattutto se abbiamo un seno prosperoso.

Tuttavia, anche se il nostro décolleté non è così abbondante, questi capi metteranno in evidenza la parte superiore della nostra figura assottigliando il busto.

Blazer lunghi e sottili

Il blazer è un capo perfetto se cerchiamo di nascondere la pancia. Il blazer dovrà essere lungo, in modo da slanciare la figura e sottile, perché non dovrà appesantire la figura aggiungendo volume dove non serve. Tuttavia, se abbiamo la schiena morbida e le maniglie dell’amore, sarebbe meglio scegliere giacche strutturate in tessuti più rigidi.

Kimono e cardigan

Entrambi questi capi possono essere perfetti nel nostro caso e donano particolarmente anche dopo i 50 anni. Se scegliamo modelli che possiedono una cintura in vita permetteranno di mettere in secondo piano il nostro addome. L’unica regola è che la cintura non sia sotto il seno, altrimenti potremmo ottenere l’effetto contrario.

Abito impero

L’abito impero è perfetto ma soltanto se abbiamo la pancetta bassa o attorno all’ombelico. In caso di pancia alta, indossarli sarebbe disastroso.

Pantaloni e jeans a vita media

I pantaloni a vita media sono perfetti soprattutto se abbinati a camicie, t-shirt e bluse morbide. L’outfit diventa impeccabile se queste le infiliamo dentro al pantalone anche solo da un lato.

Gonne a portafoglio

Il taglio asimmetrico di questo capo permette di mettere in risalto le gambe distogliendo l’attenzione dall’addome. Scegliamola lunga, midi o mini purché sia un modello asciutto e senza fronzoli.

Wrap dress

Il wrap dress è il classico abito a vestaglia. Adatto alle donne di tutte le età, questo abito morbido è privo di bottoni e si chiude con un laccio sul punto vita.

Questo modello crea aperture sul seno e sulle gambe distogliendo l’attenzione dalla pancia.

Chemisier

Questo capo, che un tempo si chiamava “scamiciato”, accarezza la nostra silhouette senza costringerla. Se possiede una lunga fila di bottoni sulla parte anteriore, affina ulteriormente la nostra figura.