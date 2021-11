Da alcune settimane a questa parte le quotazioni si stanno appoggiando pesantemente sul supporto in area 8,1 euro (I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso). Conseguentemente, la mancata tenuta dei supporti potrebbe spingere al ribasso le azioni Giorgio Fedon.

Nell’ipotesi che i ribassisti prendano il sopravvento, l’obiettivo successivo si trova in area 6,55 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso, invece, si trova in area 5 euro (III obiettivo di prezzo). Che lo scenario ribassista sia quello più probabile si evince anche dalla serie di segnali di vendita scattati sullo Swing Indicator.

Non tutto, però, è ancora perduto per i rialzisti. Una prima indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 8,79 euro. In questo caso si aprirebbero le porte per il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 9,75 euro. Chiusure settimanali superiori a questo livello, poi, farebbero scattare un nuovo allungo rialzista i cui obiettivi si trovano ben oltre i massimi storici. Il II obiettivo di prezzo, infatti, si trova in area 11,3 euro. La massima estensione rialzista, invece, si trova in area 12,9 (III obiettivo di prezzo).

La valutazione del titolo Giorgio Fedon

Se si guarda alla valutazione basata sui multipli di mercato si scopre che il titolo è fortemente sopravvalutato. Se, invece, si guarda la fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, si ottiene une forte sottovalutazione. Nel caso specifico, le quotazioni Giorgio Fedon sono sottovalutate di oltre il 50% rispetto al loro fair value.

Un punto a favore del titolo è rappresentato dall’indice di liquidità sia di breve che di lungo termine, entrambi superiori a 1. Ciò vuol dire che sono disponibili risorse finanziarie sufficienti per far fronte sia i debiti a breve che quelli a lungo termine.

La mancata tenuta dei supporti potrebbe spingere al ribasso le azioni Giorgio Fedon: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Giorgio Fedon (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 22 novembre invariato rispetto alla seduta precedente a 8,4 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

Dopo il nuovo massimo degli ultimi 13 anni il Ftse Mib Future cede e accelera al ribasso. Le attese per le prossime