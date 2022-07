L’Italia è un Paese ricco di storia e cultura, con degli angoli di paradiso tutti da scoprire. Infatti, ci sono diverse zone poco conosciute sul territorio che potrebbero farci innamorare a prima vista. Tra queste, basti pensare a un borgo meraviglioso che si trova in Basilicata e che ancora deve essere valorizzato da moltissimi. Ma non solo.

Ogni regione, infatti, ha dei piccoli gioielli che sarebbero assolutamente da visitare. In particolar modo, oggi ci concentriamo sulla Campania e su un bellissimo borgo che ci farà venire la pelle d’oca.

Aterrana, il paese dell’epoca preromana tipico e caratteristico che dovremmo assolutamente vedere almeno una volta

Addentriamoci oggi tra i vicoli unici e inimitabili di Aterrana, in provincia di Avellino. Questo angolo di paradiso, potrebbe offrirci dei panorami mozzafiato che ancora non conosciamo e che ci lasceranno a bocca aperta. Stiamo parlando, in questo caso, di una frazione di Montoro che, dopo il terremoto di una quarantina di anni fa, è rimasto illeso per fortuna.

In questo caso, il paese in questione si raggiunge attraverso una piccola salita. Al vertice troveremo la prima attrazione che di certo non potrà lasciarci indifferenti. Stiamo parlando della chiesetta della Madonna delle Grazie, un meraviglioso edificio da scoprire. Quest’ultima, infatti, si situa nella vallata che circonda Aterrana e che la caratterizza.

Visitiamo questo affascinante borgo italiano davvero meraviglioso

Aterrana si presenta come un insieme unico di storia, tradizioni e cultura. Il paese, in tutta la sua semplicità, si presenta ai visitatori come una bomboniera storica di cui è difficile non innamorarsi. L’architettura del borgo, infatti, ricorda quella dei contadini di un tempo, che hanno lasciato le loro tracce ben visibili. Camminando nelle stradine di Aterrana, infatti, potremo notare delle piccole case in pietra, tipiche soprattutto per i balconi che ricordano lo stile barocco. Inoltre, andando in giro per il paese, potremo ammirare anche i cortili, peculiari per la presenza di continui pozzi.

Inoltre, l’allegria delle persone del luogo ci coinvolgerà come mai prima di ora, permettendoci di vivere un giorno davvero particolare e fuori dal comunque. Dunque, se dovessimo trovarci in Campania o volessimo organizzare un fine settimana fuori porta, visitiamo questo affascinante borgo italiano, davvero unico nel suo genere.

Rimarremo di certo incantati dall’atmosfera quasi fatata e dalla bellezza unica del luogo e non ci pentiremo assolutamente di aver scelto questa chicca come meta per il nostro prossimo viaggio.

