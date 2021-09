La “parola d’ordine” è riuscire a non passare mai inosservati, senza troppa esagerazione e sempre con la giusta sobrietà. Rispettare questa premessa è alla base delle ultime tendenze del momento, che mostrano una voglia di apparire molto sobria e discreta. Riuscire a catturare l’attenzione di tutti non è difficile con un look appariscente, a essere complicato, invece, è il tentativo di trovare il giusto equilibrio tra personalità e giusta misura.

Per questo motivo, ecco una selezione di 8 tendenze da non perdere per essere all’ultimo grido seguendo questo stile del momento e senza mai sbagliare. Sembra incredibile ma, alcune di esse, sono delle vere sorprese e conoscerle tutte aiuterà a essere sempre impeccabili in ogni occasione.

Le prime 4 tendenze che spopoleranno per tutto il prossimo mese

La gonna a trapezio è uno dei modelli più versatili di sempre e perfetta per quasi ogni tipologia di fisico. Non tutti i modelli vanno bene per ogni donna perché la gonna perfetta per ogni forma di fisico esiste. La particolarità degli ultimi tempi riguarda, però, la fantasia di realizzazione. A spopolare sarà la minigonna a trapezio ma “felina”, una fantasia animalier super eccentrica.

Il secondo capo che non può mancare nell’armadio è la maxi-camicia bianca in cotone, resa più preziosa da fiori ricamati all’altezza del petto.

Anche il mondo delle scarpe non delude, perché tra i suoi must ha una sorta di mocassino, ma con il tacco alto e spesso. Lo stile che sembra richiamare è quello dei college inglesi, anche per le lunghe frange collocate sulla punta della scarpa.

Non manca neppure un capo in pelle, visto che conquista tutte anche la gonna midi morbida e con spacco centrale. Il materiale è la pelle, ma le colorazioni sono eccentriche e super cool.

Le altre delle 8 tendenze da non perdere per essere all’ultimo grido seguendo questo stile del momento

Tra i must delle prossime settimane è possibile trovare anche un modello di scarpa particolarissimo. Si tratta di una decolleté, ma con il tacco a cono rovesciato. Iconico è sicuramente il modello in pelle rossa di Tod’s, che attira davvero l’attenzione.

La borsa baguette si riconferma l’incredibile protagonista dei prossimi mesi, specie se dorata o con le chiusure in metallo.

E, in ultimo, gli orecchini in oro giallo 18 carati e super vistosi e il top a compressione con la fantasia a quadretti o scacchi. La forma ricorda molto i top sportivi, con cui condivide la comodità.